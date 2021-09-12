Почему костюм «Робокопа» стоил $1 млн

Одной из главных фишек «Робокопа» 1987 года несомненно стал костюм киборга. По тем временам он был чем-то из мира фантастики - самым дорогим и крутым спецэффектом. «Рамблер» раскроет несколько неожиданных фактов о его создании.

Фото: Кадр из фильма «Робокоп» Кадр из фильма «Робокоп»

Изначально на роль погибшего полицейского Алекса Мерфи, которого впоследствии и модифицировали в Робокопа, рассматривали Арнольда Шварценеггера. Но после долгих дискуссий создатели поняли, что у него слишком крупное телосложение для костюма киборга. В результате выбор пал на Питера Уэллера. Он, кстати, возненавидел экипировку за то, что весила она около 30 килограммов. Каждый раз приходилось тратить около часа на то, чтобы его надеть. Внутри костюма был установлен специальный кондиционер, но он совершенно не помогал, из-за этого Питер за каждый день съемок терял до 1,5 килограммов.

Также в ходе съемок выяснилось, что Уэллеру не удастся двигаться в костюме так, как это изначально представляли создатели. Поэтому постановщику трюков Мони Якиму пришлось переучивать актера на новый лад. При этом выдвигающейся из ноги киборга кобурой управляли сразу три оператора. Четвертый координировал движения выдвигающегося «шипа», который был реализован в виде отдельной перчатки и позволял.

Мало кто догадается о том, что на самом деле костюм Робокопа сильно отдавал в зеленый цвет. Поэтому колористам пришлось упорно потрудиться над тем, чтобы придать ему правильный оттенок на пленке и еще убрать блеск при освещении. Что, естественно, потребовало дополнительных затрат.