10 фильмов, которые скрасят любой понедельник

Работа работой, а отдых никто не отменял (даже в начале недели!). Для тех, кто хочет расслабиться и классно провести время, «Рамблер» собрал фильмы, которые моментально отвлекут от рутины и настроят на позитивный лад. Не забудьте запастись попкорном!

Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada" Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

«Дьявол ноcит Prada» (2006)

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Культовая комедийная драма о юной карьеристке, которая сталкивается с изнанкой модной индустрии. По сюжету провинциальная девушка Энди, которая мечтает стать журналисткой, получает должность помощницы великой и ужасной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших журналов мод. Но она еще не знает, с чем ей придется столкнуться на новой работе и на какие жертвы пойти ради блестящей карьеры. В главных ролях: Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип.

Кадр из фильма "Дьявол ноcит Prada"

«Типа крутые легавые» (2007)

Детективный боевик о констебле Николасе Эйнджеле, которого перевели из Лондона в тихий сельский городок Сэндфорд. Он пытается адаптироваться к мирной и на первый взгляд лишенной преступности жизни, а также глуповатому напарнику Дэнни Баттерману. Однако серия ужасный событий потрясает городок, и теперь коллегам придется ввязаться в полномасштабное расследование, полное стрельбы и погонями. Фильм особенно зайдет поклонникам черного юмора.

Кадр из фильма "Типа крутые легавые"

«Предложение» (2009)

Романтическая комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом в главных ролях. По сюжету деспотичная начальница, которой грозит депортация в Канаду, склоняет своего молодого ассистента к фиктивному браку. Правда, она еще не подозревает, чем ее предложение может обернуться

Кадр из фильма "Предложение"

«Мачо и ботан» (2012)

Нескладная парочка копов берется за расследование дела о распространении запрещенных веществ в школе - для этого они притворяются новенькими учениками и вновь садятся за парту. В главных ролях комедийного боевика Ченнинг Татум и Джона Хилл.

Кадр из фильма "Мачо и ботан"

«Волк с Уолл-стрит» (2013)

Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл в комедийной драме Мартина Скорсезе о начинающем брокере Джордане Белфорте, который вскоре открывает собственную фирму и становится важным звеном в инвестиционном мире Нью-Йорка. В свободное от работы время он прожигает жизнь: бесконечные вечеринки, запрещенные удовольствия, длинноногие модели. Правда, однажды быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

«Пряности и страсти» (2014)

Семья индийских эмигрантов открывает в Провансе кафе с восточной кухней напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива». Владелица заведения мадам Малори не скрывает неприязни и даже брезгливости к шумным соседям, однако война внезапно сменяется шатким миром, когда выясняется, что юный повар-эмигрант Хассан обладает исключительным вкусом и талантом на кухне.

Кадр из фильма "Пряности и страсти"

«Стажер» (2015)

Роберт Де Ниро в душевной комедийной мелодраме о 70-летнем вдовце Бене Уитакере, который обнаруживает, что выход на пенсию – еще не приговор. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин (Энн Хэтэуэй).

Кадр из фильма "Стажер"

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Трагикомичный мюзикл с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. Это история любви начинающей актрисы Мии и фанатичного джазового музыканта Себастьяна, отношения которых начинает рушить долгожданный успех. Фильм стал абсолютным триумфатором «Золотого глобуса» в 2017 году, одержав победу во всех семи номинациях, тем самым установив рекорд за всю историю премии.

Кадр из фильма "Ла-Ла Ленд"

«Начни сначала» (2018)

Поддельное резюме помогает Майе устроиться на работу в большую корпорацию. Теперь у нее есть шанс доказать, что врождённый талант и креативность так же важны, как и диплом престижного университета. И это не единственная возможность, которая ей представится на Мэдисон Авеню В роли корпоративной золушки – Дженнифер Лопес.

Кадр из фильма "Начни сначала"

«В прямом эфире» (2019)

Легендарная ведущая ночных ток-шоу Кэтрин Ньюбери впервые нанимает на работу женщину, чтобы спасти карьеру. Однако для начальства таких изменений слишком мало, и они хотят заменить Кэтрин. В свою очередь, новый сотрудник Молли полна решимости помочь Ньюбери оживить ее шоу. В главных ролях комедийной драмы: Эмма Томпсон и Минди Калинг.