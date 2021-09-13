6 фильмов, которые вдохновляют на занятия спортом

Сложно встать и выйти на тренировку? Перед каждым посещением спортивного зала включайте фильм, который вас мотивирует на работу над собой. «Рамблер» собрал лучшие спортивные картины о преодолении препятствий.

Фото: Кадр из фильма "Рокки" Кадр из фильма "Рокки"

«Рокки» (1976)

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Легендарная картина о скромном, но невероятно упрямом и целеустремленном боксере. Он работает вышибалой у должников своего босса, но сам живет в нищете и стесняется позвать девушку на свидание. Рокки принимает вызов на бой от Аполло Крида, чемпиона мира и известного костолома. У боксера есть ровно месяц, чтобы стать лучшей версией себя и одержать победу.

«Рокки» стал самым кассовым фильмом года в американском кинопрокате, завоевал три премии «Оскар» и сделал исполнителя главной роли Сильвестра Сталлоне звездой международного масштаба. В 2006 году картина вошла в Национальный реестр фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение.

«Легенда 17» (2012)

Картина рассказывает о становлении советского хоккеиста Валерия Харламова, выступавшего под семнадцатым номером. В центре повествования — матч между СССР и Канадой. Спортсмены должны не просто выиграть поединок, но и защитить честь страны. Нападающий Харламов забивает две шайбы и мгновенно становится легендой мирового спорта. Фильм получил преимущественно позитивные отклики критиков и вошел в список 100 главных русских фильмов 1992–2013 годов по версии журнала «Афиша».

«Малышка на миллион» (2004)

Спортивная драма рассказывает о рабочем дуэте тренера по боксу Фрэнки Данна и его ученицы, официантки Мэгги Фицджеральд. Он владеет спортивным залом, где проводит тренировки, но отказывается тренировать Мэгги — потому что «не тренирует девчонок». Однако девушка быстро завоевывает его уважение и становится его новым смыслом жизни. Дочь не отвечает на письма, лучший боец ушел к другому менеджеру — и Фрэнки задумывает сделать из Мэгги звезду спорта. Фильм получил четыре «Оскара» за режиссуру, лучшую актрису и актера второго плана, а также за лучший фильм года.

«Парень-каратист» (1984)

Подросток Дэниел только недавно пошел в новую школу, но уже успел найти на свою голову неприятности. Всей школой управляет банда каратистов по прозвищу Кобры, которые устранят любого, кто посмеет перейти им дорогу. После того, как банда избивает неугодного новичка, Дэниэл жаждет мщения. Он обращается к мастеру восточных единоборств, чтобы тот научил его карате.

Картина номинировалась на премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также популяризировала боевые искусства в середине 80-х.

«Пеле: Рождение легенды» (2015)

Картина рассказывает о детстве, зрелости и пике славы легенды футбола. Кульминация картины — победа на сборной Бразилии на Чемпионате мира в Швеции, когда Пеле было семнадцать лет. Отец Пеле также был футболистом, но рано получил травму и был вынужден оставить спорт. Семья жила в бедности, однако родители всеми силами поощряли увлечения детей. Пеле играл за местную детскую и юношескую команду, а первые деньги получил, подрабатывая официантом.

«Ford против Ferrari» (2019)