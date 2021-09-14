Легальный дофамин: 10 фильмов, которые победят осеннюю депрессию

Не можете определиться с фильмом на вечер? «Рамблер» собрал картины, которые подойдут для того, чтобы и поплакать, и посмеяться. Запасайтесь попкорном и выбирайте фильм по настроению!

Фото: Кадр из фильма "Светская жизнь" Кадр из фильма "Светская жизнь"

«Сбежавшая невеста» (1999)

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Мегги Карпентер до смерти боится замужества и уже трижды сбегала прямо от алтаря, но все меняется, когда ее женихом оказывается журналист, который приехал в ее городок, чтобы написать разоблачительную статью о ней же самой. В главных ролях: Ричард Гир и Джулия Робертс – отличный повод после пересмотреть еще и «Красотку» с этими же актерами.

Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"

«Новый парень моей мамы» (2008)

Комедия с Антонио Бандерасом и Мег Райан в главных ролях. По сюжету агент ФБР Генри Дюранд узнает, что бойфренд его мамы некий Томми – международный преступник, который занимается похищением предметов искусств. И теперь ему придется за ним шпионить.

Кадр из фильма "Новый парень моей мамы"

«На другом конце провода» (2008)

Прия работает оператором в индийском телефонном центре. Однажды она совершает длительный перелет в Сан-Франциско, чтобы встретиться с молодым человеком, которого она заочно полюбила по телефону и все это накануне собственной свадьбы.

Кадр из фильма "На другом конце провода"

«Больше, чем друг» (2010)

Романтическая комедия с Дженнифер Энистон и Джейсоном Бейтманом в главных ролях. Что делать, если ты – отец ребенка лучшей подруги, а она об этом даже не догадывается? По сюжету риелтор Уолли решает отметить со своей подругой Кэсси ее решение стать матерью. В итоге они напиваются а через 7 лет Уолли возвращается в Нью-Йорк и знакомится с сыном Кэсси, который удивительно напоминает его самого в детстве. Теперь ему предстоит вспомнить, что было той злополучной ночью и вернуть себе статус «настоящего папы».

Кадр из фильма "Больше, чем друг"

«Хоть раз в жизни» (2013)

Музыкальная комедия-драма с Марком Руффало и Кирой Найтли в главных ролях. Дэн – легенда шоу-бизнеса и бывшая глава музыкального лейбла, Грета – музыкант и бывшая пассия рок-звезды. Вместе они решают записать альбом. Их студией становится весь Нью-Йорк.

Кадр из фильма "Хоть раз в жизни"

«Светская жизнь» (2016)

Ностальгическая комедия Вуди Аллена об изнанке красивой жизни. В главных ролях Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт и Стив Карелл. По сюжету молодой человек Бобби Дорфман приезжает в Голливуд в надежде найти работу. В Лос-Анджелесе он влюбляется в секретаршу известного кинопродюсера и попадает в водоворот бурной светской жизни.

Кадр из фильма "Светская жизнь"

«Как женить холостяка?» (2018)

Романтическая комедия в духе Вуди Аллена, которая доказывает, что от ненависти до любви один шаг. По сюжету закоренелый холостяк в исполнении Киану Ривза и настоящая сердцеедка в исполнении Вайноны Райдер приглашены на одну свадьбу и странным образом везде оказываются вместе: в самолете, такси, соседних номерах и за столом. Совпадение ли это?

Кадр из фильма "Как женить холостяка?"

«Безумно богатые азиаты» (2018)

Романтическая комедия о Рейчел Чу – американке китайского происхождения, и ее бойфренде Нике Янге – наследнике богатейшего семейства Сингапура и завидном женихе. Только она об этом не знает, когда отправляется с ним на свадьбу его лучшего друга.

Кадр из фильма "Безумно богатые азиаты"

«Ну разве не романтично?» (2019)

Легкая и смешная пародия на романтические комедии с десятком клише. По сюжету скептично настроенная архитектор Натали в исполнении Ребел Уилсон попадает в ненавистный ей мир, живущий по законам ромкома. Что из этого выйдет?

Кадр из фильма "Ну разве не романтично?"

«Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)

Парень одной из подружек невесты накануне свадьбы не торопится менять гавайскую рубашку на смокинг и отдыхает в бассейне вместе с сестрой невесты. События принимают неожиданный поворот, когда они заходят в загадочную пещеру и на следующее утро обнаруживают, что предыдущий день (9 ноября) начался заново. Чем для них обернется День сурка?