Почему "Ниночка" была запрещена к показу в СССР

Картина Эрнеста Любича была четырежды номинирована на премию “Оскар” и запрещена к показу в СССР. А для Греты Гарбо, исполнившей Ниночку, эта роль стала самой первой в карьере. "Рамблер" расскажет подробнее о фильме, а также о том, чем сюжет не понравился советским властям.

Фото: Кадр из фильма "Ниночка" Кадр из фильма "Ниночка"

"Ниночка" в СССР

Видео дня

Весной 1936 года Эрнст вместе со своей женой переехал из Голливуда в холодную Москву. У них было все: шикарная квартира на Кузнецком мосту, роскошные ужины с икрой на столе, энтузиазм прекрасного актера Густава фон Вагенхайма, который уже снимался у Любича в 1920 году в "Ромео и Джульетте в снегу". Советский союз напоминал Эрнсту рассказы его отца о временах, когда правили цари. Борющийся с восхождением социализма, режиссер снял новую картину, в названии которой прозвучало имя русской женщины Нины. Год спустя на экраны Америки вышла "Ниночка", которую московские друзья Любича так и не увидели. Фильм сильно подпортил репутацию Эрнста в нашей стране, поэтому кинокартина был показана всего один раз, спустя несколько десятков лет. Дело в том, что “Ниночка” вышла в год, когда началась Вторая мировая война. А в это время политическая обстановка в СССР, да и во всем мире, была довольно напряженной. Только вспомните момент из фильма, когда Ниночка вскидывает руку в приветствии, и этот ее жест похож одновременно на коминтерновский салют и фашистское "хайль!". Любич очень тонко уловил и передал эту деталь.

О фильме

В основу фильма легли три строчки из записной книжки режиссера: молодая красивая девушка, воодушевленная идеями коммунизма, приезжает в средоточие буржуазных соблазнов, в Париж; там ее настигает любовь, и она убеждается, что капитализм — это не так уж плохо. “Ниночка” была результатом совместной работы сразу трех сценаристов - молодого Билли Уайлдера, комика Чарлза Брэкетта и требовательного Уолтера Рейша. Эта троица смогла угодить Эрнсту настолько, что в каждом своем интервью он называл знаменитых сценаристов своими друзьями и трепетно рассказывал о рабочем процессе.

Грета в образе Ниночки

Грета Гарбо никогда не стремилась играть русскую, она всегда оставалась истинной американкой. Ниночка была просто очередной романтической маской Греты. Все второстепенные персонажи действительно были “декорированы” под русских, но только не сама Нина. Эрнст принял решение, что разрушать имидж американской актрисы никак нельзя, поэтому добавил пару сцен, в которых Гарбо могла сыграть ироническое отношение к советскому строю и советским людям. В самом начале Ниночка показывает насколько ей неприятен богатый буржуазный мир, с его глупой модой, ненужным шампанским и сладкой жизнью. Ее интересуют только фабрики, выполнение пятилетнего плана и повышение благополучия трудящихся. Но уже в конце кинокартины она приходит к выводу, что Париж прекрасен, а Москва все-таки "серая и скучная". Ниночка со своими коллегами-растяпами, по заданию партии, опять оказывается за границей. Тут уже они решают, что надо «выбрать свободу» и остаться на Западе, где не нужно жаться по углам, чтобы высказать то, что думаешь, и где можно наслаждаться праздным образом жизни. Это ли на настоящая утопия для советского государства?

Другие герои