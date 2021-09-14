$260 млн: сколько стоят самые дорогие мультфильмы

Если вы думаете, что на производство фильмов уходят слишком много денег, то тогда вы еще не знаете цифр бюджета анимационных студий, которые создают самые интересные и красочные мультфильмы. "Рамблер" расскажет о самых дорогих мультфильмах в истории.

Фото: Кадр из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история" Кадр из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история"

Самым дорогим мультфильмом за все время вышел в 2010 году о принцессе-авантюристке Рапунцель. На производство "Рапунцель: Запутанная история" было потрачено порядка 260 миллионов долларов. Для сравнения, бюджет "Аватара" Джеймса Кэмерона составил 237 миллионов долларов. А виной всему оказались длинные золотистые локоны диснеевской принцессы, для моделирования которых понадобилась специальная программа. На создания мультфильма в общей сложности было потрачено шесть лет. Но и награду за свои труды они получили вовсе немалую, а именно 591 миллион долларов сборов по всему миру, номинация на престижную премию "Оскар" в категории "Лучшая песня" и, конечно же, звание самого дорогого мультфильма в истории.

На сегодняшний день пока еще никому не удалось переплюнуть этот рекорд. Второе же место в рейтинге самых дорогих мультфильмов делят между собой сразу несколько картин: "В поисках Дори", "История игрушек: Большой побег", "История игрушек 4", "Университет монстров", "Тачки 2", "Хороший динозавр" и "Рождественская история". Бюджет всех этих мультфильмов составил 200 миллионов долларов.