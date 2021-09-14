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$260 млн: сколько стоят самые дорогие мультфильмы

Мария Иглина
11 минут назад

Если вы думаете, что на производство фильмов уходят слишком много денег, то тогда вы еще не знаете цифр бюджета анимационных студий, которые создают самые интересные и красочные мультфильмы. "Рамблер" расскажет о самых дорогих мультфильмах в истории.

$260 млн: сколько стоят самые дорогие мультфильмы
Фото: Кадр из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история"Кадр из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история"

Самым дорогим мультфильмом за все время вышел в 2010 году о принцессе-авантюристке Рапунцель. На производство "Рапунцель: Запутанная история" было потрачено порядка 260 миллионов долларов. Для сравнения, бюджет "Аватара" Джеймса Кэмерона составил 237 миллионов долларов. А виной всему оказались длинные золотистые локоны диснеевской принцессы, для моделирования которых понадобилась специальная программа. На создания мультфильма в общей сложности было потрачено шесть лет. Но и награду за свои труды они получили вовсе немалую, а именно 591 миллион долларов сборов по всему миру, номинация на престижную премию "Оскар" в категории "Лучшая песня" и, конечно же, звание самого дорогого мультфильма в истории.

На сегодняшний день пока еще никому не удалось переплюнуть этот рекорд. Второе же место в рейтинге самых дорогих мультфильмов делят между собой сразу несколько картин: "В поисках Дори", "История игрушек: Большой побег", "История игрушек 4", "Университет монстров", "Тачки 2", "Хороший динозавр" и "Рождественская история". Бюджет всех этих мультфильмов составил 200 миллионов долларов.

А тройку замыкает фильм об еще одной принцессе — Мериде. На создание мультфильма "Храбрая сердцем было потрачено порядка 185 миллионов долларов. В 2013 году картина получила премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм".

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