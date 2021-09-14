Фильмы, которые обожают зрители и ненавидят критики

Иногда режиссеры снимают картины, как будто специально пытаясь понравиться критикам и получить награды на фестивалях. Их напропалую хвалят в СМИ и в профессиональных блогах, но зрители на них просто не идут, считая слишком заумными. А случается и обратное, когда эксперты ругают картину, а она получает всенародную любовь и признание. «Рамблер» собрал ленты, которые нашли место в сердце зрителей, но не критиков.

Фото: Кадр из фильма «Величайший шоумен» Кадр из фильма «Величайший шоумен»

«Пункт назначения» (2000)

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Кадр из фильма «Пункт назначения»

Франшиза «Пункта назначения» развивалась по интересной траектории. Сначала критики не полюбили триллер о неизбежном фатализме, назвав его «глупым слэшером без слэшера». Однако зрители поняли гениальный замысел и толпами шли в кино. Первый фильм собрал в прокате $112 млн. Спустя четыре фильма критики наконец-то начали хвалить картины, но аудитория уже остыла, хотя сборы оставались на прежнем хорошем уровне.

«Король вечеринок» (2001)

Кадр из фильма «Король вечеринок»

Основная критика молодежной комедии с Райаном Рейнольдсом касалась качества шуток — низких, грубых и немного отвратительных. А вот публике беззаботный фильм о студенческих вечеринках понравился: картина собрала в прокате $38 млн при бюджете в $5 млн.

«Сладкий ноябрь» (2001)

Кадр из фильма «Сладкий ноябрь»

Для критиков Chicago Sun-Times картина стала историей «двух больных и извращенных людей, играющих в интеллектуальные игры и называющих это любовью». Зато для зрителей мелодрама с Киану Ривзом и Шарлиз Терон стала классикой осеннего кино.

«Эквилибриум» (2002)

Кадр из фильма «Эквилибриум»

Антиутопический научно-фантастический боевик с Кристианом Бейлом обвинили в неуместной чрезвычайной серьезности и обилии пафоса. Но поклонники научной фантастики отреагировали на премьеру восторженно. Режиссер Курт Виммер позднее комментировал в интервью, что остался доволен результатами проката:

«Зачем мне снимать фильм для кого-то, с кем я не хотел бы тусоваться? Вы когда-нибудь встречали критика, с которым хотели бы повеселиться? Нет».

«Плохие парни 2» (2003)

Кадр из фильма «Плохие парни 2»

Американский киносайт Film4 писал, что боевик воплотил «все, что не так в современном Голливуде», назвав «Плохие парни 2» худшем фильмом года. Зрители с критиками не согласились и продолжали покупать билеты на сеансы. В мире картина с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом собрала $273 млн

«Каратель» (2004)

Кадр из фильма «Каратель»

Картина про антигероя Marvel вышла до того, как «Мстители» покорили киноиндустрию, и поэтому ее заметили в основном только фанаты. Для поклонников комиксов фильм стал культовым, воплощением выдающегося и независимого от Disney проекта. А вот газеты — например, Times — посчитали, что картина была «в меру развлекательной по совершенно неправильным причинам». Что бы то ни значило.

«Шаг вперед» (2006)

Кадр из фильма «Шаг вперед»

Танцевальный фильм критиковали за предсказуемость и неправдоподобность. Зрителей мнение экспертов не волновало. Картина стала хитом, породила четыре продолжения и сделала суперзвездами, а затем супругами исполнителей главных ролей, актеров Ченнинга Татума и Дженну Дуан.

«Величайший шоумен», 2017

Кадр из фильма «Величайший шоумен»

Кинокритики называли драматический мюзикл посредственным и непримечательным. Также экспертам кино не понравилось, что фильм был слишком сентиментальным и исторически неточным. Предприниматель Финеас Тейлор Барнум, с которого писали главного героя, в реальной жизни был скорее антигероем. Шоумен отличался жестокостью, собрал цирк уродов имени себя, а также постоянно обманывал зрителей на деньги. Однако аудиторию фильма не беспокоило происхождение героя. В мировом прокате лента имела одни из самых успешных показателей того года. Зрителям настолько понравился фильм, что люди приходили посмотреть ленту несколько раз, а песни из мюзикла крутились на радио и ТВ.

«Веном» (2018)

Кадр из фильма «Веном»