Дорога ярости: как Том Харди собирает миллионы долларов в прокате

На огонь, воду и Тома Харди можно смотреть вечно – не зря же он сейчас один из ведущих актеров Голливуда. Как ему удается удерживать внимание зрителя до последних минут фильма, а сборы картин с его участием в мировом прокате увеличивать в несколько раз, сложно представить (хотя у нас и есть несколько предположений). «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды, которые захочется пересматривать не один раз.

«Капоне. Лицо со шрамом» (2020)

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Биографическая драма о легендарном Аль Капоне в исполнении Тома Харди. События разворачиваются после возвращения самого известного и жестокого американского гангстера из тюрьмы, когда он, оставшийся без влияния, здоровья и друзей, вспоминает о преступном прошлом. При этом он остается предметом пристального внимания ФБР, ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег – итог всей криминальной деятельности мафиози.

Кадр из фильма "Капоне. Лицо со шрамом"

«Веном» (2018)

В журналиста Эдди Брока вселяется существо-симбиот, которое наделяет его сверхчеловеческими способностями. Теперь им вместе придется разбираться, что не так с биоинженерной корпорацией «Фонд жизни» и ее генеральным директором, а заодно спасти мир от ее чудовищных экспериментов.

«Веном» стал самой кассовой картиной 2018 года, обогнав «Мстителей: Война бесконечности». Фильм собрал в прокате 856 млн долларов при бюджете в 100 млн.

Кадр из фильма "Веном"

«Легенда» (2015)

История близнецов Реджи и Ронни Крэй – культовых фигур преступного мира Великобритании в 60-х, на счету которых вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб с голливудскими звездами и влиятельными политиками в списке гостей. Криминальный триллер с двойной ролью Тома Харди, который после выхода в прокат разобрали на мемы и цитаты!

Кадр из фильма "Легенда"

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Приключенческий боевик Джорджа Миллера, который завоевал шесть «Оскаров». Это история о сумасшедшем бродяге, который присоединяется к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой фуре. Они сбежали из Цитадели, украв у тирана Несмертного Джо кое-что очень ценное. Теперь разъяренный диктатор бросает все свои силы в погоню за мятежниками, ступая на тропу войны. Одну из главных ролей в фильме исполнила Шарлиз Терон.

Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"

«Значит, война» (2012)

Комедийный боевик с Риз Уизерспун, Крисом Пайном и Томом Харди в главных ролях. По сюжету агенты ЦРУ и по совместительству лучшие друзья Франклин Фостер и Так Хенсон начинают войну за сердце красотки Лоран. Параллельно их общий враг – террорист Генрих – разрабатываем план, как им отомстить.

Кадр из фильма "Значит, война"

«Самый пьяный округ в мире» (2012)

События разворачиваются на американском Юге во времена сухого закона и Великой Депрессии. В центре сюжета – три брата Джек, Форрест и Говард, которые занимаются запрещенным в то время бизнесом по продаже алкоголя. Любителям гангстерского кино особенно понравится девиз мафиози Флойда Бэннера из этого фильма: «Хорошо, я тебе верю, но вот мой револьвер нет». В главных ролях картины: Том Харди, Шайа ЛаБаф, Джессика Честейн и Джейсон Кларк.

Кадр из фильма "Самый пьяный округ в мире"

«Воин» (2011)

Спортивная драма о семейных обидах с Джоэлом Эдгертоном и Томом Харди в главных ролях. Это история молодого бойца Томми Конлона, который после возвращения с фронта начинает готовиться к участию в большом турнире по боям. Его тренером становится пьяница-отец, а оппонентом в решающем бою родной брат!

Кадр из фильма "Воин"

«Начало» (2010)

Триллер Кристофера Нолана с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Кобб – талантливый вор, который крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Его редкие способности сделали его ценным кадром в мире промышленного шпионажа, но превратили в извечного беглеца, лишенного всего, что он когда-либо любил. И вот у него появляется шанс исправить свои ошибки – его последнее дело может вернуть все назад. Теперь задача Кобба и его команды аферистов не украсть идею, а внедрить ее. Если им удастся провернуть этот дерзкий план, то он и станет идеальным преступлением.