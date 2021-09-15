Как Альфред Хичкок изменил мир кино

Талантливый режиссер Альфред Хичкок располагает 70 кино- и ТВ-произведениями за спиной, а его фильмы помогли восьми актерам получить заветный "Оскар". "Рамблер” разбирался, как одному режиссеру удалось полностью перевернуть мир кино и при этом не получить ни одной награды.

Фото: Автор: Ante Brkan - Dr. Macro, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14857139 Автор: Ante Brkan - Dr. Macro, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14857139

Разрушая психику

Видео дня

Так прозвали Альфреда американские кинокритики в 1960 году. Тревожную атмосферу, которую гений фильмов ужасов создавал на протяжении нескольких десятков лет, до сих пор никто не смог переплюнуть. Хичкок признавался, что искренне не понимает, почему зрителю так нравятся его кинокартины. По мнению режиссера, они были чересчур пугающие и разрушающие психику. Мастер уделял особое внимание звуку в своих фильмах, вкладывая в них намного больше смысла, чем в цветное изображение. Стоит отметить: феноменальным прорывом в области монтажа было то, что Хичкок впервые применил способ “склейки кадров”, показав всему миру, как меняется картинка при соединение нескольких планов. Он часто делал акценты на актерах, снимавшихся в фильмах. Одними из его любимых приемов съемки были: крупный план и съемка от лица персонажа. Они создавали эффект вовлеченности зрителя в происходящее на экране.

Блондинки и смерть

Альфред ценил женскую красоту и всегда выбирал сногсшибательных актрис на главные роли в своих фильмах. Но любовь Хичкока к длинноволосым блондинкам не спасала их от верной смерти в каждой экранизации. Это была еще одна отличительная особенность работ режиссера.

“Это как чистый снег, на котором отпечатан кровавый след ноги.”, - пояснял он.

Поставить публику в тупик, убив главную героиню. Хичкок это обожал.

Жестокий розыгрыш

Как и многие гении, Альфред имел своеобразный характер. Несмотря на то, что он был режиссером в жанре хоррор, в его фильмах, как и в жизни, всегда было место юмору. В одном из интервью таблоидной газеты “Illustrated Daily News” съемочная команда рассказала о случае, произошедшем на съемках фильма “39 ступеней”. Сюжетная сцена фильма подразумевала, что двух главных героев должны приковать друг к другу наручниками. В конце съемочного дня Хичкок заявил, что случайно потерял ключ от наручников. Мэдлин Кэрролл и Роберт Донат, находившиеся на площадке около 12 часов закованными в наручники, не совсем были рады шутке режиссера. Самый жестокий розыгрыш был исполнен Хичкоком в адрес главной героини фильма “Психо”. Актриса получили огромный букет и записку от влюбленного фаната-маньяка. Вера Майзел признавалась журналистам, что несколько месяцев подряд пристально оглядывалась по сторонам и испытывала страх, когда к ней на улице подходили незнакомые мужчины.

Как рождался хоррор

На сложный характер и особое видение этого жанра повлиял родной отец мастера. Однажды за детскую шалость он отправил Альфреда в полицейский участок, в котором работал его друг. Не понимая причин своего заточения, мальчик был очень напуган. Такие методы отцовского воспитания оставили неизгладимый след в душе Хичкока. В подростковом возрасте он был отправлен в Иезуитский колледж. Монахи периодически избивали воспитанников за малейшие оплошности, поэтому Альфред находился в постоянном страхе несколько лет подряд, пока обучался в колледже. Из-за того, что режиссер с самого детства был достаточно полным, он терпел критику со стороны сверстников весь пубертатный период. Но ни в одном разговоре с журналистами Хичкок не упоминал сложное детство, как причину его желания снимать в жанре хоррор.

Чего мы не знали

1. Хичкоку удалось поработать вместе с Сальвадором Дали в 1945 году. Сюрреалист выступил художником-постановщиком для фильма "Завороженный".

2. У режиссера была странная фобия: он боялся яиц и считал вид жидкого желтка намного страшнее крови.

3. На съемочной площадке Альфред всегда появлялся в строгом костюме.

4.У него было пять номинаций на "Оскар" и три номинации на Каннском кинофестивале. Ни одной награды, кроме почетной благодарности Киноакадемии имени Ирвинга Тальберга, он так и не получил.