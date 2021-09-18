Фильмы ужасов, после которых невозможно уснуть

Некоторым людям не хватает адреналина в жизни, поэтому они восполняют его с помощью фильмов ужасов. Хорроры действительно прочно укрепились в нашей жизни и за последнее время набирают обороты благодаря современным технологиям. С помощью графики и реалистичного грима режиссеры создают атмосферную картинку, которая полностью погружает зрителей в картину.

Фото: Кадр из фильма "Прочь" Кадр из фильма "Прочь"

"Рамблер" рассказывает про лучшие фильмы десятилетия по версии канала "Настоящее страшное телевидение". Ленты отбирались, основываясь на отзывах критиков, величине кассовых сборов, а также на основе рейтинга зрителей.

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"Прочь" (2017)

Фильм рассказывает о чернокожем парне Крисе, который приезжает знакомиться с родителями своей девушки. В особняке с ним начинают происходить странные вещи, которые его настораживают. Спустя несколько дней, он выясняет, что его возлюбленная и ее семья скрывают страшную тайну, связанную с гибелью людей.

Картина стала дебютом режиссера Джордана Пила и впечатлила мировое сообщество. У нее был скромный бюджет в 4,5 миллиона долларов, а в прокате фильм в итоге собрал 255 миллионов долларов. Пил поднял сложную тему ксенофобии в картине, за что и получил "Оскар" и номинацию на "Золотой глобус".

"Реинкарнация" (2018)

Кадр из фильма "Реинкарнация"

Фильм начинается со смерти матери главной героини. После нее в спокойном доме начинают происходить странные вещи и семья узнает о древнем проклятии, которое было наложено на весь род. Режиссер Ари Астер впервые занялся подобной работой, ранее он был задействован в проектах как сценарист, и его режиссерский дебют оказался весьма успешным. Об этом говорит сумма, собранная в прокате, 80 миллионов долларов.

Кроме того, картина получила восторженные отзывы критиков. Больше всего они хвалили музыку, операторскую работу и актерскую игру. В совокупности фильм получился достойным, с неожиданной развязкой.

"Оно" (2017)

Кадр из фильма "Оно"

Критики уверены, что если вы хотите снять популярный фильм ужасов, экранизация Кинга будет беспроигрышным вариантом. Так и получилось с очередной версией фильма "Оно" в интерпретации современного режиссера Андреса Мускьетти. Картина действительно стала хитом, в том числе благодаря звездному актерскому составу. Классическим сюжетом о злом клоуне, крадущем детей, казалось, никого не удивишь, но у съемочной группы это получилось.

Стоит отметить, вторая часть фильма собрала гораздо меньше восторженных отзывов. Зрители отметили слабую операторскую работу и неудачный подбор актеров.

"Ведьма" (2015)

Кадр из фильма "Ведьма"

Действие фильма происходит в 1630 году в Новой Англии. Семью изгоняют из деревни, и они вынуждены поселиться на окраине леса. Вскоре с людьми начинают происходить пугающие вещи. Режиссер в своем творении рассказал о становлении ведьм. Большую часть рассказа занимают межличностные отношения в семье и то, как они влияют на каждого человека. У фильма был довольно скромный бюджет в три миллиона долларов. В прокате он собрал довольно внушительную сумму в 40 миллионов.

"Заклятие" (2013)

Кадр из фильма "Заклятие"

Действительно легендарный ужастик, о котором не знает только ленивый. Режиссером фильма выступил Джеймс Ван, который снимал "Астрал" и "Пилу". Фильм ужасов получил премию "Сатурн" как лучший хоррор, а также был отмечен зрителями. В прокате картина собрала 319 миллионов долларов, и породила целую киновселенную. Существует еще две части продолжения, а также приквелы.

"Хижина в лесу" (2011)

Кадр из фильма "Хижина в лесу"

Фильм ужасов, который совместил в себе разные жанры: хоррор, комедию и драму. Здесь можно увидеть и напряженный ужастик со скримерами и пародию на него в духе "Очень страшного кино", только более современного.