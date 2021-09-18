«Температурный бред»: россияне — про фильм Серебренникова

"Крышесносная, ностальгическая фантасмагория на тему нового года и России. Монтажерам отдельные аплодисменты. Серебренников все еще снимает отличное кино" (@fan_kattunge);



"Не знаю, как Серебрянникову это удалось, но он сделал фильм, который вообще ни на йоту не уступает книге. Такой же абсурдный, смешной и охренительно безумный" (@donkeyparalyzed);



"Фильм хороший. он хорош визуально, он сюрреалистичный, там отличный актерский состав. я, может, схожу еще раз. без прочтения книги часть событий вы не поймете и будете думать, а на*** [зачем] это все вообще было?" (@kappushit);



"Петровы в гриппе - это самое пронзительное любовное письмо к России" (@_littlepri_)



"У меня адски кружится голова и в целом ощущения как при температуре" (@feinomgutenacht);



""Петровы в гриппе" - замечательно снятый температурный бред и отличная иллюстрация книги. Смотреть, удивляться и ловить детали" (@Egor9494).