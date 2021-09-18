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«Температурный бред»: что думают россияне про новый фильм Серебренникова

Анна Шутова
1 час назад

Последний фильм Кирилла Серебрянникова "Петровы в гриппе" вышел в российский прокат 9 сентября. Картина была номинирована на Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. Главную награду она не получила, но команда получила приз Vulcain Prize.

«Температурный бред»: россияне — про фильм Серебренникова
Фото: Кадр из фильма "Петровы в гриппе"Кадр из фильма "Петровы в гриппе"

"Петровы в гриппе" сняты по роману Алексея Сальникова. В фильме рассказывается про автослесаря Петрова и его семью, которые погружаются в гриппозные галлюцинации и детские воспоминания.

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"Главный герой — зеркало, в которое каждый читатель или зритель смотрится. Он очень эмпатичный, полный волнений, с повышенной температурой сознания. На его месте должен быть каждый из нас. В этом фильме я тоже Петров",

рассказал КиноПоиску о фильме сам режиссер.

В картине о российской действительности снялись Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов, Семен Серзин, Иван Дорн и другие.

Уже успевшие посмотреть "Петровых в гриппе" российские зрители остались довольны фильмом. Вот что пишут пользователи о картине Серебрянникова в социальных сетях:

"Крышесносная, ностальгическая фантасмагория на тему нового года и России. Монтажерам отдельные аплодисменты. Серебренников все еще снимает отличное кино" (@fan_kattunge);

"Не знаю, как Серебрянникову это удалось, но он сделал фильм, который вообще ни на йоту не уступает книге. Такой же абсурдный, смешной и охренительно безумный" (@donkeyparalyzed);

"Фильм хороший. он хорош визуально, он сюрреалистичный, там отличный актерский состав. я, может, схожу еще раз. без прочтения книги часть событий вы не поймете и будете думать, а на*** [зачем] это все вообще было?" (@kappushit);

"Петровы в гриппе - это самое пронзительное любовное письмо к России" (@_littlepri_)

"У меня адски кружится голова и в целом ощущения как при температуре" (@feinomgutenacht);

""Петровы в гриппе" - замечательно снятый температурный бред и отличная иллюстрация книги. Смотреть, удивляться и ловить детали" (@Egor9494).

Фильмы,Иван Дорн,Алексей Сальников,Семен Серзин,Чулпан Хаматова,Юлия Пересильд,Юрий Колокольников,
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