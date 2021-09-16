Звягинцев находится в искусственной коме

NEWS.ru в своем Telegram-канале сообщил о том, что российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому. Также появились сведения, что его состояние резко ухудшилось — поражено 90 процентов легких. С средины лета он борется с последствиями коронавируса. Однако у The Bell другая информация: его уже готовят к выводу из комы. Эти сведения подтвердила его бывшая жена Инна Мишукова в разговоре с «Вечерней Москвой»: