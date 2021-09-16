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Режиссер Звягинцев находится в искусственной коме

Кристина Уколова
43 минуты назад

NEWS.ru в своем Telegram-канале сообщил о том, что российского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому. Также появились сведения, что его состояние резко ухудшилось — поражено 90 процентов легких. С средины лета он борется с последствиями коронавируса. Однако у The Bell другая информация: его уже готовят к выводу из комы. Эти сведения подтвердила его бывшая жена Инна Мишукова в разговоре с «Вечерней Москвой»:

Звягинцев находится в искусственной коме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я общалась с его близкими друзьями. И, насколько мне известно, он лечится в Германии, и ему сейчас наоборот лучше, пошла положительная динамика».

При этом Ирина добавила, что пока речь идет о минимальных улучшениях.

Ранее стало известно, что скончался муж Ирины Хакамады.

Фильмы,Ирина Хакамада,Андрей Звягинцев,
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