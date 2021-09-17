Что иностранцы думают о фильмах Меньшова

Фильмы Владимира Меньшова любят и пересматривают в странах бывшего СССР, но за рубежом режиссер известен меньше — прежде всего «Оскаром» за ленту «Москва слезам не верит». Однако поклонники лирического и душевного стиля режиссера есть и за границей. «Рамблер» собрал отзывы на фильмы Меньшова, которые зрители оставили на популярном кино-портале IMDb, и перевел их с английского.
Рейтинг мелодрамы yа популярном англоязычном сервисе IMDb — 8,1 из 10. Иностранные зрители отмечают, что фильм превосходит все ожидания.
@DeeNine-2: «Это одна из самых увлекательных историй любви, которые я когда-либо видел в кино... История похожа на русский роман в том смысле, что она охватывает много времени. Но как только вы погрузитесь в него, вы не заметите, как незаметно пролетели два с половиной часа. И вы, возможно, как и я, скажете в конце: «Какой отличный фильм!». Снимаю шляпу перед режиссером Владимиром Меньшовым и Валентином Черных, написавшим сценарий, и перед актерами... Больше не хочу говорить. Просто посмотрите фильм. Это один из лучших [фильмов], что я когда-либо видел».
Особенно зрители отмечают работу исполнительниц главных ролей — Веры Алентовой, Ирины Муравьевой и Алексея Баталова.
@wvisser-leusden: «Несомненно, актерская игра этого фильма является его самой сильной стороной. Его непрерывное, захватывающее дух качество убедительно переносит вас на пятьдесят лет назад. В Москву, столицу СССР. Хотя этого коммунистического общества давно нет, "Москва слезам не верит" возвращает вас туда».
Однако больше всего иностранных зрителей подкупила честность и искренность, с которой герои Меньшова ведут свою жизнь. Пользователи пишут, что они бы с удовольствием перенеслись жить в более простое время, с простыми и честными людьми.
RResende: «Первое, что я получил от этого фильма, — это честность. Я думаю, что это настоящее кино. Я не знаю, правда ли это, но я подозреваю, что фильм показывает именно то, что хотел режиссер... Я из Португалии, следовательно, с Запада, и в жизнях персонажей было несколько вещей, которые я нашел сначала странными и неадекватными... Этот фильм был хорошим источником, чтобы я понял немного больше о великом русском народе».
Лирическую комедию про силу семьи и прощения, судя по количеству отзывов, смотрело меньше людей, чем «Москва слезам не верит». Однако у картины все же есть свои поклонники: рейтинг ленты на IMDb — 8 из 10. Более того, на фильм оставили всего четыре отзыва, но каждый из пользователей поставил картине 10 баллов из 10.
Kirpianuscus: "фильм о повседневной жизни <...> простая история о повседневных событиях, теплое определение любви, семьи и формы невинности и доброты, которые могут показаться странными. Конечно, политические изменения <...> прекрасные сцены и поэзия деталей, которые определяют многие жемчужины советского кино. его очарование неотразимо. и присутствие легендарной Людмилы Гурченко — лишь один из лучших примеров <...> универсальное послание, мудрое, забавное и точное о деталях бытия».
opengates: «Трудно описать трогательность и тепло, которые дарит этот фильм. Любовь, забавные ситуации, семейная забота друг о друге. Мудрость и тепло... И, конечно же, музыка! Сочетание операторской работы, юмора, музыки, отличной актерской игры делает фильм незабываемым. И не вспомнишь, что бюджет у фильма очень низкий. Обязательно посмотрите этот фильм! Он не сделает вас умнее, но сделает вас немного счастливее».
Интересно, что третья по популярности картина на IMDb — не любимые в СНГ «Розыгрыш» или «Шырли-Мырли». Почти забытая лента «Зависть богов», где Меньшов также выступил продюсером, рассказывает о запретном романе советской журналистки и французского переводчика. Иностранные зрители называют историю «захватывающей драмой».
@janeiz: «Эту историю рассказывали много раз. Замужняя женщина с полувзрослым сыном влюбляется в незнакомца и готовится оставить все позади ради этой — последней? — большой любви. Но игра в этом фильме великолепна, особенно Вера Алентова, и концовка душераздирающая. Мне также нравится, как изображена жизнь не-подпольных интеллектуалов Москвы, и обстановка, сказочное качество окружающей среды, когда жизнь похожа на сон...».