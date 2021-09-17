Что иностранцы думают о фильмах Меньшова

@DeeNine-2: «Это одна из самых увлекательных историй любви, которые я когда-либо видел в кино... История похожа на русский роман в том смысле, что она охватывает много времени. Но как только вы погрузитесь в него, вы не заметите, как незаметно пролетели два с половиной часа. И вы, возможно, как и я, скажете в конце: «Какой отличный фильм!». Снимаю шляпу перед режиссером Владимиром Меньшовым и Валентином Черных, написавшим сценарий, и перед актерами... Больше не хочу говорить. Просто посмотрите фильм. Это один из лучших [фильмов], что я когда-либо видел».