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«Настоящее и честное кино»: что иностранцы думают о фильмах Меньшова

Дарья Амосова
2 часа назад

Фильмы Владимира Меньшова любят и пересматривают в странах бывшего СССР, но за рубежом режиссер известен меньше — прежде всего «Оскаром» за ленту «Москва слезам не верит». Однако поклонники лирического и душевного стиля режиссера есть и за границей. «Рамблер» собрал отзывы на фильмы Меньшова, которые зрители оставили на популярном кино-портале IMDb, и перевел их с английского.

Что иностранцы думают о фильмах Меньшова
Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»Кадр из фильма «Любовь и голуби»

«Москва слезам не верит» (1979)

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Рейтинг мелодрамы yа популярном англоязычном сервисе IMDb — 8,1 из 10. Иностранные зрители отмечают, что фильм превосходит все ожидания.

@DeeNine-2: «Это одна из самых увлекательных историй любви, которые я когда-либо видел в кино... История похожа на русский роман в том смысле, что она охватывает много времени. Но как только вы погрузитесь в него, вы не заметите, как незаметно пролетели два с половиной часа. И вы, возможно, как и я, скажете в конце: «Какой отличный фильм!». Снимаю шляпу перед режиссером Владимиром Меньшовым и Валентином Черных, написавшим сценарий, и перед актерами... Больше не хочу говорить. Просто посмотрите фильм. Это один из лучших [фильмов], что я когда-либо видел».

Особенно зрители отмечают работу исполнительниц главных ролей — Веры Алентовой, Ирины Муравьевой и Алексея Баталова.

@wvisser-leusden: «Несомненно, актерская игра этого фильма является его самой сильной стороной. Его непрерывное, захватывающее дух качество убедительно переносит вас на пятьдесят лет назад. В Москву, столицу СССР. Хотя этого коммунистического общества давно нет, "Москва слезам не верит" возвращает вас туда».

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Однако больше всего иностранных зрителей подкупила честность и искренность, с которой герои Меньшова ведут свою жизнь. Пользователи пишут, что они бы с удовольствием перенеслись жить в более простое время, с простыми и честными людьми.

RResende: «Первое, что я получил от этого фильма, — это честность. Я думаю, что это настоящее кино. Я не знаю, правда ли это, но я подозреваю, что фильм показывает именно то, что хотел режиссер... Я из Португалии, следовательно, с Запада, и в жизнях персонажей было несколько вещей, которые я нашел сначала странными и неадекватными... Этот фильм был хорошим источником, чтобы я понял немного больше о великом русском народе».

«Любовь и голуби» (1984)

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Лирическую комедию про силу семьи и прощения, судя по количеству отзывов, смотрело меньше людей, чем «Москва слезам не верит». Однако у картины все же есть свои поклонники: рейтинг ленты на IMDb — 8 из 10. Более того, на фильм оставили всего четыре отзыва, но каждый из пользователей поставил картине 10 баллов из 10.

Kirpianuscus: "фильм о повседневной жизни <...> простая история о повседневных событиях, теплое определение любви, семьи и формы невинности и доброты, которые могут показаться странными. Конечно, политические изменения <...> прекрасные сцены и поэзия деталей, которые определяют многие жемчужины советского кино. его очарование неотразимо. и присутствие легендарной Людмилы Гурченко — лишь один из лучших примеров <...> универсальное послание, мудрое, забавное и точное о деталях бытия».

opengates: «Трудно описать трогательность и тепло, которые дарит этот фильм. Любовь, забавные ситуации, семейная забота друг о друге. Мудрость и тепло... И, конечно же, музыка! Сочетание операторской работы, юмора, музыки, отличной актерской игры делает фильм незабываемым. И не вспомнишь, что бюджет у фильма очень низкий. Обязательно посмотрите этот фильм! Он не сделает вас умнее, но сделает вас немного счастливее».

«Зависть богов» (2000)

Кадр из фильма «Зависть богов»

Интересно, что третья по популярности картина на IMDb — не любимые в СНГ «Розыгрыш» или «Шырли-Мырли». Почти забытая лента «Зависть богов», где Меньшов также выступил продюсером, рассказывает о запретном романе советской журналистки и французского переводчика. Иностранные зрители называют историю «захватывающей драмой».

@janeiz: «Эту историю рассказывали много раз. Замужняя женщина с полувзрослым сыном влюбляется в незнакомца и готовится оставить все позади ради этой — последней? — большой любви. Но игра в этом фильме великолепна, особенно Вера Алентова, и концовка душераздирающая. Мне также нравится, как изображена жизнь не-подпольных интеллектуалов Москвы, и обстановка, сказочное качество окружающей среды, когда жизнь похожа на сон...».

Фильмы,Розыгрыш,Оскар,Любовь и голуби,Москва слезам не верит,Валентин Черных,Алексей Баталов,Ирина Муравьева,Вера Алентова,Владимир Меньшов,Людмила Гурченко,
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