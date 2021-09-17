3 фильма для тех, кому понравилась «Дюна»

В кинотеатрах вышла долгожданная приключенческо-фантастическая драма «Дюна». Премьеру переносили трижды с 2020 года из-за коронавирусных ограничений. «Рамблер» собрал три картины, которые помогут проникнуться духом футуристических вселенных.

Фото: Кадр из фильма «Дюна» Кадр из фильма «Дюна»

«Бегущий по лезвию» (1982)

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Оригинальный «Бегущий по лезвию» был экранизацией научно-фантастического романа Филипа Киндреда Дика — и, по мнению поклонников, самой аутентичной адаптацией. Легендарный фильм Ридли Скотта повлиял на блокбастеры следующих лет нуарной эстетикой и киберпанковскими мотивами, которые свежо смотрятся и сегодня. И, конечно же, Харрисон Форд прекрасен.

Сюжет: Отставной детектив Рик Декард ищет группу киборгов, сбежавших из космической колонии на Землю, пытаясь выяснить, кто же человек, а кто репликант.

«Валериан и город тысячи планет» (2017)

Кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет»

Недооцененный критиками блокбастер выделяется на фоне другой фантастики сюрреалистичным визуальными эффектами, проработанным вымышленным миром и качественной графикой.

Сюжет: Далекое будущее. Космические агенты Валериан и Лорелин стали невольными участниками межгалактического заговора. Приятели догадываются, что начальство скрывает тайну происхождения таинственной инопланетной расы перлов.

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»

Классическая франшиза, которая неожиданно вернулась в середине 2010-х, доказав, что у создателей в пороховницах даже не порох, а взрывные петарды. Яркий визуал, огромные машины, эпические сцены погони и герои, которым хочется сопереживать, делают «Безумного Макса» одним из лучших боевиков последних десятилетий.