3 фильма для тех, кому понравилась «Дюна»

В кинотеатрах вышла долгожданная приключенческо-фантастическая драма «Дюна». Премьеру переносили трижды с 2020 года из-за коронавирусных ограничений. «Рамблер» собрал три картины, которые помогут проникнуться духом футуристических вселенных.
Оригинальный «Бегущий по лезвию» был экранизацией научно-фантастического романа Филипа Киндреда Дика — и, по мнению поклонников, самой аутентичной адаптацией. Легендарный фильм Ридли Скотта повлиял на блокбастеры следующих лет нуарной эстетикой и киберпанковскими мотивами, которые свежо смотрятся и сегодня. И, конечно же, Харрисон Форд прекрасен.
Сюжет: Отставной детектив Рик Декард ищет группу киборгов, сбежавших из космической колонии на Землю, пытаясь выяснить, кто же человек, а кто репликант.
Недооцененный критиками блокбастер выделяется на фоне другой фантастики сюрреалистичным визуальными эффектами, проработанным вымышленным миром и качественной графикой.
Сюжет: Далекое будущее. Космические агенты Валериан и Лорелин стали невольными участниками межгалактического заговора. Приятели догадываются, что начальство скрывает тайну происхождения таинственной инопланетной расы перлов.
Классическая франшиза, которая неожиданно вернулась в середине 2010-х, доказав, что у создателей в пороховницах даже не порох, а взрывные петарды. Яркий визуал, огромные машины, эпические сцены погони и герои, которым хочется сопереживать, делают «Безумного Макса» одним из лучших боевиков последних десятилетий.
Сюжет: Бывший «Воин Дороги» Макс Рокатански живет как бродяга в одиночестве, но, по стечению обстоятельств, присоединяется к группе сбежавших из гарема женщин под предводительницей яростной Фуриосы. Разъяренный диктатор Несмертный Джо бросает все силы на поимку беглецов.