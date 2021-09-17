5 фильмов и 3 сериала о том, как непросто быть секретаршей

Кинематограф не обошел вниманием секретарей и секретарш. Кем только они не становились в фильмах — и серыми кардиналами, и бесправными жертвами боссов-самодуров, и ловкими карьеристами. «Рамблер» вспомнил фильмы о превратностях жизни тех, кто безраздельно царит в приемной.

Фото: Кадр из сериала «Чудотворцы» Кадр из сериала «Чудотворцы»

«Чудотворцы», 1 сезон

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Бог, вероятно, самый большой босс в этом мире. А значит, ему тоже нужен секретарь. Да что там нужен, просто необходим! Ведь должен кто-то помочь начальнику открыть пакет с чипсами и поставить на стеллаж коллекционную машинку, пока шеф увлечен проектом новой вселенной. Как известно, творческие личности часто бывают рассеянными. Поэтому у невозмутимой Рози (Лолли Адефопе) стальные нервы. А еще она считает дни до конца света.

«Краткий курс счастливой жизни»

Зарисовки из жизни типичных москвичек на заре 2010 годов. Одна из четырех главных героинь — секретарша Аня (Анна Слю). Стереотипная блондинка, которая одевается как старшеклассница, заменяет сахар леденцами, делает прически своей собаке и мечтает о любви и прекрасном принце на белом лимузине. Впрочем, она искренняя и чувствительная девушка, всегда готовая помочь и своему вздорному шефу, и коллегам-подружкам.

Кадр из фильма «Любовь на кончиках пальцев»

«Любовь на кончиках пальцев»

Очаровательная провинциалка Роза (Дебора Франсуа) в консервативные пятидесятые годы становится секретаршей амбициозного Луи (Ромен Дюрис). Девушка так не хочет быть домохозяйкой, что блестяще осваивает машинопись и начинает выигрывать профессиональные соревнования, пробиваясь даже на чемпионат Франции по скорости печати.

«Секретарша»

Настоящие «Пятьдесят оттенков серого» для взрослых и искушенных зрителей. Миловидная Ли выходит из больницы и устраивается секретаршей. Ее шеф, юрист Эдвард Грэй, терпеть не может компьютеры и настаивает, чтобы Ли печатала на машинке. Ли любит причинять себе боль, а Эдвард — подчинять. Вскоре между ними завязываются очень болезненные отношения.

«Предложение»

Редкий случай, когда мужчина и женщина меняются местами. Эндрю (Райан Рейнольдс) работает секретарем вредной карьеристки Маргарет (Сандра Буллок). Но когда у женщины возникают проблемы с иммиграционной службой, потому что заканчивается рабочая виза, Маргарет предлагает Эндрю жениться на себе. Ради фиктивного брака она готова вытерпеть все условия парня и даже поездку на Аляску. Ведь влюбленным предстоит собеседование. Так секретарь становится хозяином положения и даже заставит начальницу встать на колени.

«Мисс Никто»

Черная комедия о выживании в офисных джунглях. Сара Джейн (Лесли Бибб) знает все о скучной изнанке жизни секретарши, в качестве которой и работает в фармацевтической корпорации. Ее никто не замечает, она чувствует себя невидимкой и грезит о том, чтобы взобраться повыше по служебной лестнице. Наконец она подделывает резюме и становится топ-менеджером. Правда, всего на один день, так как коллеги оказались более ловкими пройдохами. Тогда новый босс подсказывает девушке, что нужно всего лишь избавиться от конкурентов и заветное место будет снова принадлежать ей.

Кадр из фильма «Мисс Никто»

«Служебный роман»

Иногда опыт предшественниц может пригодиться. Хотя бы для того, чтобы сделать выводы, как себя надо и не надо вести. Лучший образец советской секретарши создала знаменитая Лия Ахеджакова. Модница и сплетница, которая держит руку на пульсе и всегда готова преподать своей начальнице уроки стиля. Ну и конечно, научить знаменитой походке от бедра.

«Не родись красивой»