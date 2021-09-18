В Сочи открывается "Кинотавр"

32-й фестиваль “Кинотавр” пройдет в этом году с 18 по 25 сентября.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Откроет “Кинотавр” картина режиссера Петра Шепотинника о Сергее Бодрове-младшем “Нас других не будет”. Всего в программу фестиваля включено 15 российских картин. По словам организаторов фестиваля, в 2021 году заявок на участие было подано рекордное количество, отбор был очень серьезным.

В конкурс короткого метра вошло более 26 фильмов, среди которых “Мятежный” Евгения Цыганова, “Ангел” Саши Петрова, “Как в Венеции” Василия Зоркого и другие. Оценивать короткометражки будут Ингеборга Дапкунайте (председатель жюри), Юра Борисов, Егор Москвитин, наталья Дрозд и Андрей Золотарев.

Напомним, что фестиваль “Кинотавр” уже второй год проходит осенью из-за пандемии коронавируса.