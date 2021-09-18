В Сочи открывается "Кинотавр"

32-й фестиваль “Кинотавр” пройдет в этом году с 18 по 25 сентября.
Откроет “Кинотавр” картина режиссера Петра Шепотинника о Сергее Бодрове-младшем “Нас других не будет”. Всего в программу фестиваля включено 15 российских картин. По словам организаторов фестиваля, в 2021 году заявок на участие было подано рекордное количество, отбор был очень серьезным.
В числе участвующих в основном смотре картин фильм “Капитан Волконогов бежал” Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, который ранее был уже представлен на Венецианском кинофестивале. Также гостям “Кинотавра” будут представлены ленты “На близком расстоянии” Григория Добрыгина, “Герда” Натальи Кудряшовой, “Нуучча” Владимира Мункуева, “Портрет незнакомца” Сергея Осипьяна, “Оторви и выбрось” Кирилла Соколова, “Владивосток” Антона Борматова, “День мертвых” Виктора Рыжакова”, “Медея” Александра Зельдовича, “Подельники” Евгения Григорьева, “Море волнуется раз” Николая Хомерики, “Ничья” Лены Ланских, “Дунай” Любови Мульменко, “Молоко птицы” Евгения Марьяна и “Общага” Романа Васьянова.
Жюри основной конкурсной программы фестиваля возглавит Чулпан Хаматова, также оценивать фильмы будут Петр Буслов, Петр Федоров, Юрий Никогосов, Петр Ануров, Олег Маловичко и Лилия Немченко.
В конкурс короткого метра вошло более 26 фильмов, среди которых “Мятежный” Евгения Цыганова, “Ангел” Саши Петрова, “Как в Венеции” Василия Зоркого и другие. Оценивать короткометражки будут Ингеборга Дапкунайте (председатель жюри), Юра Борисов, Егор Москвитин, наталья Дрозд и Андрей Золотарев.
Напомним, что фестиваль “Кинотавр” уже второй год проходит осенью из-за пандемии коронавируса.
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