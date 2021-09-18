Минкульт отказал в прокате фильму Пола Верховена

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение" режиссера Пола Верховена. Документ опубликован на сайте ведомства.
Приказ был подписан заместителем министра культуры России Сергеем Обрывалиным.
Пресс-секретарь Министерства культуры Анна Усачева объяснила отказ тем, что в фильме содержится сцена провокационного содержания, "которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях".
В картине рассказывается о нравах Италии времен XVII века. Главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, о чем вскоре узнают за пределами обители.
Тем временем в Сочи открывается "Кинотавр". В этом году он проходит с 18 по 25 сентября.