Минкульт отказал в прокате фильму Пола Верховена

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение" режиссера Пола Верховена. Документ опубликован на сайте ведомства.

Фото: Кадр из фильма "Искушение" Кадр из фильма "Искушение"

Приказ был подписан заместителем министра культуры России Сергеем Обрывалиным.

Пресс-секретарь Министерства культуры Анна Усачева объяснила отказ тем, что в фильме содержится сцена провокационного содержания, "которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях".

В картине рассказывается о нравах Италии времен XVII века. Главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, о чем вскоре узнают за пределами обители.