6 неожиданных фактов о «Бриллиантовой руке»

Фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» был, есть и будет бессмертной классикой советского кинематографа. Найти в нашей стране человека, который ни разу не смотрел эту криминальную комедию, практически невозможно. При этом многие не устают пересматривать эту картину снова и снова, каждый раз находя в ней что-то абсолютно новое. «Рамблер» раскроет шесть неожиданных фактов о киноленте, о которых вы, возможно, не знали ранее.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Рождение идеи фильма

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То, что именно Яков Костюковский и Морис Слободской являются авторами сценария, знают многие. Но далеко не все в курсе того, как родилась сама идея. На самом деле она была заимствована из одной западной газеты, где рассказывалось, как швейцарские контрабандисты перевозили в наложенном на руку гипсе бриллианты. выступили Яков Костюковский и Морис Слободской, но они не все придумали лично. Например, они взяли идею перевоза бриллиантов в одной из западных газет.

Несуществующий пароход

На самом деле парохода с названием «Михаил Светлов» в порту и в помине не было. Лайнер назывался «Победа», но режиссер решил переименовать его в честь своего любимого поэта. Гайдаю без труда удалось договориться с капитаном о смене названия на одни сутки. Примечательно, что после того, как об этом узнал начальник порта, он решил выпустить на воду первый реальный теплоход под названием «Михаил Светлов».

Семейная актерская игра

Роль Семена Горбункова была написана конкретно для Юрия Никулина. Неудивительно, что он так прекрасно в нее вжился. Удивительно, что в съемках киноленты принимала участие вся семья легендарного актера. Его супруга Татьяна предстала в образе гида в Турции, а сын Максим сыграл идущего под нимбом по воде мальчика.

Случайная фраза

Наверняка все помнят, как Анатолий Папанов, сыгравший Лелика, назвал героя Андрея Миронова идиотом. Но в сценарии этого не было, так вышло случайно. Та сцена загородной рыбалки снималась в холодной воде, и Папанову приходилось снова и снова нырять в ледяную реку. Когда оператор запорол очередной дубль, Анатолий не выдержал, вынырнул и со злостью крикнул ему: «Идиот!». К счастью, камере удалось запечатлеть этот момент, и Гайдай тут же решил вставить его в киноленту.

Не актриса, а диспетчер

Виктория Островская блестяще сыграла турецкую куртизанку, а сказанная ею фраза «Цигель, цигель! Ай-лю-лю» быстро вошла в обиход. Но девушка, на удивление, не была актрисой. Она работала обычным диспетчером на автобазе до тех пор, пока ее не приметил помощник режиссера, очарованный привлекательностью Виктории.

Неожиданный финал