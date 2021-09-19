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Зрители назвали самые романтичные моменты в кино

Диана Товсепова
33 минуты назад

Пользователи популярного форума перечислили самые романтичные моменты в кино.

Зрители назвали самые романтичные моменты в кино
Фото: Кадр из фильма "Дневник памяти"Кадр из фильма "Дневник памяти"

Оказалось, запоминающиеся всем романтические ситуации случались в самых разных фильмах, от мелодрам до фантастики, и в голливудских, и в советских картинах.

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Очень многие посчитали, что особого внимания стоит смерть Северуса Снейпа в "Гарри Поттере". Тогда выяснилось, что темный профессор всю жизнь любил Лили, мать Гарри.

"— Лили? После стольких лет?

— Всегда...", — так Снейп ответил на вопрос о своей единственной возлюбленной спустя много лет после ее смерти.

Многие вспомнили мелодраму "Дневник памяти". Главная героиня читает историю своей жизни, страдая деменцией:

"Дневник памяти. Когда прочитав всю книгу она все таки на 5 минут вспоминает, кто она";

"Дневник памяти, их диалог у машины. «Жизнь будет нелегкой, наоборот, очень трудной. Придётся бороться с этим каждый день, но я буду бороться, потому что ты мне нужна! Я хочу, чтобы ты была со мной, каждый миг, всегда! Я тебя прошу»".

Многие считают особенно романтичным момент, когда возлюбленные в фильме "Привидение" лепят вместе на гончарном круге.

Зрители называли самые разные моменты:

"Когда Марк Дарси сказал Бриджит Джонс, что он в восторге от всех ее складочек, и она, перестав стесняться, сразу скинула с себя покрывало";

"Фильм грязные танцы, где Джонни учил Беби танцевать";

"Фильм "Давай потанцуем", когда Ричард Гир в смокинге с розой в руке поднимается на эскалаторе к своей жене ";

"В Любовь и голуби: Надьк, я умру, не за себя, за вас умру";

"Когда Титаник тонул, пожилая пара лежала в обнимку на кровати";

"Пираты карибского моря 3. Когда Уилл оставляет Элизабет своё сердце в сундуке и уходит в море, говорит «Не своди глаз с горизонта»";

"Гардемарины вперёд. Софья и Алёшка в лесу, звучит песня о любви";

"Когда Нео выбирает спасти Тринити";

"Москва слезам не верит", когда Гога, он же Гоша и т.д . на пикнике прикрывает ее покрывалом, когда она задремала.".

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