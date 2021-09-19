Зрители назвали самые романтичные моменты в кино

"Дневник памяти, их диалог у машины. «Жизнь будет нелегкой, наоборот, очень трудной. Придётся бороться с этим каждый день, но я буду бороться, потому что ты мне нужна! Я хочу, чтобы ты была со мной, каждый миг, всегда! Я тебя прошу»".