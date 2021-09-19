Зрители назвали самые романтичные моменты в кино

Пользователи популярного форума перечислили самые романтичные моменты в кино.
Оказалось, запоминающиеся всем романтические ситуации случались в самых разных фильмах, от мелодрам до фантастики, и в голливудских, и в советских картинах.
Очень многие посчитали, что особого внимания стоит смерть Северуса Снейпа в "Гарри Поттере". Тогда выяснилось, что темный профессор всю жизнь любил Лили, мать Гарри.
"— Лили? После стольких лет?
— Всегда...", — так Снейп ответил на вопрос о своей единственной возлюбленной спустя много лет после ее смерти.
Многие вспомнили мелодраму "Дневник памяти". Главная героиня читает историю своей жизни, страдая деменцией:
"Дневник памяти. Когда прочитав всю книгу она все таки на 5 минут вспоминает, кто она";
"Дневник памяти, их диалог у машины. «Жизнь будет нелегкой, наоборот, очень трудной. Придётся бороться с этим каждый день, но я буду бороться, потому что ты мне нужна! Я хочу, чтобы ты была со мной, каждый миг, всегда! Я тебя прошу»".
Многие считают особенно романтичным момент, когда возлюбленные в фильме "Привидение" лепят вместе на гончарном круге.
Зрители называли самые разные моменты:
"Когда Марк Дарси сказал Бриджит Джонс, что он в восторге от всех ее складочек, и она, перестав стесняться, сразу скинула с себя покрывало";
"Фильм грязные танцы, где Джонни учил Беби танцевать";
"Фильм "Давай потанцуем", когда Ричард Гир в смокинге с розой в руке поднимается на эскалаторе к своей жене ";
"В Любовь и голуби: Надьк, я умру, не за себя, за вас умру";
"Когда Титаник тонул, пожилая пара лежала в обнимку на кровати";
"Пираты карибского моря 3. Когда Уилл оставляет Элизабет своё сердце в сундуке и уходит в море, говорит «Не своди глаз с горизонта»";
"Гардемарины вперёд. Софья и Алёшка в лесу, звучит песня о любви";
"Когда Нео выбирает спасти Тринити";
"Москва слезам не верит", когда Гога, он же Гоша и т.д . на пикнике прикрывает ее покрывалом, когда она задремала.".