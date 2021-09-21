Режиссер «Терминатора-3» объяснил успех второй части

«Когда я снимал свой, я сделал его как поклонник первых двух фильмов, пытаясь снять фильм, который я бы хотел посмотреть. Было интересно наблюдать, как впоследствии появляются разные режиссеры, разные продюсеры и даже разные актеры, которые перевоплощают фильм и расширяют франшизу. Я действительно не принимал участия в последующих фильмах. Я участвовал в разработке сценария «Терминатора-4», но решил заняться чем-то другим и вместо этого снял другой фильм. Я сидел сложа руки, как и весь остальной мир, и просто наблюдал за продолжением франшизы», — добавил режиссер.