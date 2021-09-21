Режиссер «Терминатора-3» объяснил успех второй части

Режиссер Джонатан Мостоу рассказал об истории франшизы «Терминатора». Об этом сообщает портал ScreenRant.
Оригинальная кинолента вышла на большие экраны в 1984 году и сразу стала популярной. Режиссер Джеймс Кэмерон снял продолжение, ставшее культовым. Затем было снято еще несколько частей, но фанаты уже не так радушно приняли их. Мостоу объяснил, почему «Судный день» стал таким популярным фильмом.
«Мне очень понравилось снимать «Терминатор-3». «Терминатор-2» был таким новаторским фильмом. Это был первый раз, когда зрители по-настоящему увидели цифровые эффекты, от которых у них отвисла челюсть. Они не могли поверить в то, что видели», — считает он.
Он уверен, что удивить зрителя можно единожды. Поэтому команде нужно было придумать визуал, превосходящий «Терминатора-2».
«Когда я снимал свой, я сделал его как поклонник первых двух фильмов, пытаясь снять фильм, который я бы хотел посмотреть. Было интересно наблюдать, как впоследствии появляются разные режиссеры, разные продюсеры и даже разные актеры, которые перевоплощают фильм и расширяют франшизу. Я действительно не принимал участия в последующих фильмах. Я участвовал в разработке сценария «Терминатора-4», но решил заняться чем-то другим и вместо этого снял другой фильм. Я сидел сложа руки, как и весь остальной мир, и просто наблюдал за продолжением франшизы», — добавил режиссер.
При этом есть такие кинокартины, которые зрители обожают, а критики ненавидят.