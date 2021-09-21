Лучшие мемы россиян про "Дюну"

"Дюна — эстетическое визуальное пиршество. Чуть ли не каждую минуту можно останавливать и делать скрин", ""Дюна" как экскурсия в музей — эстетски-созерцательно, медитативно и под конец уже хочется наконец-то пойти домой", ""Дюна" — шедевр. Вы даже не представляете себе".