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Лучшие мемы россиян про "Дюну"

Анна Шутова
1 час назад

16 сентября вышел фильм Дени Вильнева "Дюна" — экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. В первые выходные после премьеры картина возглавила прокат в России и СНГ, собрав 608 миллионов рублей.

Главная премьера лета, которая не надоест.
1/11 Главная премьера лета, которая не надоест.
Фото: Twitter
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Гениальный актер, мастер перевоплащений.
2/11 Гениальный актер, мастер перевоплащений.
Фото: Twitter
— Морган, передайте специи, пожалуйста. — В смысле нет??
3/11 — Морган, передайте специи, пожалуйста. — В смысле нет??
Фото: Twitter
Теперь можно не ходить...
4/11 Теперь можно не ходить...
Фото: Twitter
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"Дюна" в России.
5/11 "Дюна" в России.
Фото: Twitter
Все: гениальный фильм. Я: ?
6/11 Все: гениальный фильм. Я: ?
Фото: Twitter
Реклама, которая сделала фильму кассу.
7/11 Реклама, которая сделала фильму кассу.
Фото: Twitter
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Каждому своя "Дюна".
8/11 Каждому своя "Дюна".
Фото: Twitter
Как все начиналось.
9/11 Как все начиналось.
Фото: Twitter
Претендент на главную роль.
10/11 Претендент на главную роль.
Фото: Twitter
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Всем слушаться.
11/11 Всем слушаться.
Фото: Twitter

Большинству пользователей соцсетей фильм понравился:

"Дюна — эстетическое визуальное пиршество. Чуть ли не каждую минуту можно останавливать и делать скрин", ""Дюна" как экскурсия в музей — эстетски-созерцательно, медитативно и под конец уже хочется наконец-то пойти домой", ""Дюна" — шедевр. Вы даже не представляете себе".

Но они не смогли удержаться от шуток. Вспомнили все: группу "Дюна" из 90-х, котиков, российские дороги, Кристиана Бэйла, Моргана Фримена и даже Павла Дурова. Самые забавные мемы о фильме из Twitter — в галерее "Рамблера".

Фильмы,Фото,Дюна,Фрэнк Герберт,Кристиан Бэйл,Морган Фримен,Павел Дуров,Дени Вильнев,
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