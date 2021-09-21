Лучшие мемы россиян про "Дюну"

16 сентября вышел фильм Дени Вильнева "Дюна" — экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. В первые выходные после премьеры картина возглавила прокат в России и СНГ, собрав 608 миллионов рублей.
Большинству пользователей соцсетей фильм понравился:
"Дюна — эстетическое визуальное пиршество. Чуть ли не каждую минуту можно останавливать и делать скрин", ""Дюна" как экскурсия в музей — эстетски-созерцательно, медитативно и под конец уже хочется наконец-то пойти домой", ""Дюна" — шедевр. Вы даже не представляете себе".
Но они не смогли удержаться от шуток. Вспомнили все: группу "Дюна" из 90-х, котиков, российские дороги, Кристиана Бэйла, Моргана Фримена и даже Павла Дурова. Самые забавные мемы о фильме из Twitter — в галерее "Рамблера".