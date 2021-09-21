5 фильмов, которые заставят плакать даже мужчин

Всем известна фраза "мужчины не плачут". Но почему, собственно, нет? Должны ли мужчины стесняться своих слез или вправе давать волю эмоциям? Современный кинематограф напоминает, что мужчины не бесчувственны и вполне могут сопереживать не только реальным людям, но и героям художественных картин. О том, какие же фильмы способны растопить мужские сердца и заставить скатиться по щеке скупую мужскую слезу, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Третья звезда" Кадр из фильма "Третья звезда"

"Пианист"

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Кадр из фильма "Пианист"

Фильм, основанный на мемуарах польского пианиста из еврейской семьи Владислава Шульмана, вряд ли оставит кого-то равнодушным. История семьи, оказавшейся в Варшавском гетто, держит в напряжении до последней секунды картины. Главный герой чудом избегает отправления в концлагерь, но, живя в гетто, с ужасом ожидает неминуемой гибели своей и семьи.

Исполнитель главной роли Эдриан Броуди для того, чтобы воплотить на экране образ знаменитого пианиста, похудел почти на 14 килограммов. В 2003 году 29-летний Броуди стал самым молодым в истории лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль.

"Форрест Гамп"

Кадр из фильма "Форрест Гамп"

Знаменитый фильм Роберта Земекиса, кажется, сумел вместить в себя все: от забавных моментов, над которыми хочется посмеяться, до невероятных по силе кадров, заставляющих буквально рыдать (вспомните хотя бы монолог главного героя у могилы любимой женщины).

История Форреста, особенного молодого человека, неожиданно достигшего больших успехов в жизни, заставляет задуматься и еще раз осознать тот факт, что все, по сути, в руках самого человека. Форрест, такой наивный, порой забавный, очень честный становится участником значимых для всего мира событий добивается, совершенно к этому не стремясь, небывалых высот, но кажется, вовсе их не замечает. Его жизнь — в дорогих и близких людях, в простых вещах и эмоциях.

В 1995 году фильм "Форрест Гамп" стал победителем премии "Оскар" в шести номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший монтаж" и "Лучшие визуальные эффекты".

"Достучаться до небес"

Кадр из фильма "Достучаться до небес"

Культовый фильм режиссера Томаса Яна рассказывает историю двух мужчин, оказавшихся в одной больничной палате. Обоим диагностируют рак. Жить им остается совсем недолго и решив не коротать свои дни в унынии и страхе, они сбегают из больницы и, угнав машину, отправляются в путешествие, чтобы осуществить мечту одного из героев — увидеть море. Правда, машину они угоняют совсем непростую, а оттого на протяжении всего путешествия попадают в порой забавные, а порой и весьма опасные ситуации.

Фильм о жизни и смерти, мечтах, желаниях и действительно важных вещах вряд ли не отзовется в сердце. А финальная сцена равнодушным точно не оставит никого.

"Третья звезда"

Еще один фильм, где главный герой — неизлечимо больной человек по имени Джеймс. Ему уже никогда не исполнится 30 лет. Джеймс знает о своем заболевании, о том, что его ждет неминуемая смерть, и пытается смириться с этим.

Кадр из фильма "Третья звезда"

Вместе с друзьями, которые наблюдают угасание Джеймса, он отправляется в путешествие. Несмотря на всю трагичность ситуации, друзья пытаются наполнить свое приключение, насколько это возможно, юмором. Фильм о настоящей мужской дружбе, понимании и готовности принять действительно страшные вещи.

"Список Шиндлера"

Кадр из фильма "Список Шиндлера"

Фильм Стивена Спилберга основан на реальных событиях. Немец по имени Отто Шиндлер спасает сотни польских евреев от гибели от рук нацистов. Невероятный по силе эмоций фильм, который многие годы входит в списки лучших фильмов столетия и десятилетий. Картина заканчивается документальными кадрами, которые не могут не вызывать эмоции.