Мультимедийный сервис Okko и «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского объявляют о сотрудничестве

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, и компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова объявляют о начале сотрудничества по совместному производству контента.

В рамках пакетного соглашения Okko в течение 4 лет выпустит не менее 8 проектов, созданных компанией «Нон-Стоп Продакшн», которые будут эксклюзивно доступны пользователям мультимедийного сервиса.

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Компания «Нон-Стоп Продакшн», созданная в 2005 году, принадлежит продюсерам Александру Роднянскому и Сергею Мелькумову и производит авторское фестивальное кино, жанровые высокобюджетные картины для массового зрителя, а также событийные сериалы.

Среди проектов «Нон-Стоп Продакшн»: фильм Кантемира Балагова «Дылда» (приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля); три фильма Андрея Звягинцева: «Нелюбовь» (приз жюри 70-го Каннского фестиваля, номинация на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»), «Левиафан» (обладатель «Золотого глобуса», приза за «Лучший сценарий» Каннского кинофестиваля и номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»), «Елена» (специальный приз жюри конкурсной программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля).

В 2021 году фильм режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского «Разжимая кулаки» стал первым в истории российским фильмом, завоевавшим Гран-при программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В сентябре 2021 года в рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма режиссера Владимира Битокова и продюсера Александра Роднянского «Мама, я дома».

Как продюсеры премиального контента, мы ориентированы на сотрудничество с лидерами рынка и потому рады возможности сотрудничества с командой платформы Okko. Одним из наших первых совместных проектов станет экранизация бестселлера Николая Кононова «Код Дурова». Изначально мы видели этот материал как основу для полнометражного фильма, но со временем стало очевидно, что история создания социальных сетей ВКонтакте и Телеграм и яркая противоречивая личность самого Павла Дурова точнее соответствуют формату современного сериала

Александр Роднянский

Продюсер «Нон-Стоп Продакшн»

За последние 20 лет киноиндустрия в России прошла огромный путь от укрепления позиций на локальном рынке до больших успехов на мировых кинофестивалях. Команда Александра Роднянского стояла у истоков этого движения и одна из первых начала тесное сотрудничество с крупнейшими зарубежными компаниями. Мы возлагаем большие надежды на наше партнерство и благодарим «Нон-Стоп Продакшн» за доверие и возможность представить проекты мирового уровня многомилионной аудитории нашего сервиса

Генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko