Фильмы, после которых вы начнете бояться детей

После просмотра этих фильмов вы, возможно, станете обходить стороной детей. "Рамблер" расскажет о некоторых картинах, где дети совсем не такие милые, какими их принято считать, а очень даже страшные.

Фото: Кадр из фильма "Дети кукурузы" Кадр из фильма "Дети кукурузы"

"Дети кукурузы"

В небольшом городке появляется 12-летний проповедник Исаак, которого до недавнего времени считали пропавшим без вести. Он призывает детей убивать своих родителей и других взрослых, чтобы пропитать жаждущие поля кукурузы. Исаак также запрещает детям играть, убеждая принести себя в жертву полям в день 19-летия.

"Дитя тьмы"

Кадр из фильма "Дитя тьмы"

Супружеская пара Кейт и Джон недавно потеряли собственного ребенка, и ими было принято совместное решение об удочерении. Так пара и познакомилась с девочкой по имени Эстер, она не по годам умна и опрятна. Поначалу всё идет хорошо, но со временем, родители замечают что-то неладное в поведении дочери: убийство голубя, причинение вреда однокласснице и не только. После ряда происшествий Кейт и Джон узнают правду о ее предыдущих родителях.

"Шепот"

Кадр из фильма "Шепот"