Звезда "Евровидения" из Бельгии погибла в Париже

О смерти Ломбар стало известно из соцсетей. В ее личном аккаунте в Facebook некролог опубликовали родственники, однако не раскрыли причин кончины артистки. Они лишь отметили, что именитой бельгийки не стало на 78-м году жизни.

Клод Ломбар – автор песен и актриса дубляжа. Стала популярна в Бельгии и выдвинулась на участие в "Евровидении" в 1968 году. Исполнила песню Quand tu reviendras, чем вывела свою страну на седьмое место в конкурсе. Она выступила на международном песенном соревновании еще раз, в 1973 году, однако ее дуэт под названием Nicole & Hugo занял последнее место. После этого карьеру певицы артистка забросила, став актером озвучивания и дубляжа, по большей части мультфильмов и аниме.