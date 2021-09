Капитан Кирк из "Стар Трека" полетит в космос в 90 лет

Канадский актёр Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в сериале «Звёздный путь» («Стартрек»), полетит в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса. 90-летний артист станет самым пожилым человеком, побывавшим в космосе. Шетнер войдёт в состав второго экипажа на борту New Shepard. Имена его напарников не раскрываются. Полёт продлится 15 минут. Как сообщил таблоид TMZ со ссылкой на источники, миссию снимут для документального фильма. 20 июля 2021 года богатейший человек планеты Джефф Безос поднялся в космос на своём корабле New Shepard. Судно достигло высоты 105 км, то есть пересекло общепринятую границу космоса, которая пролегает на отметке в 100 км. Вместе с Безосом на борту находились его брат Марк, 82-летняя инспектор Федерального авиационного управления США Уолли Франк и 18-летний студент Оливер Деймен, который стал первым космическим туристом компании. Полёт продлился 10 минут 20 секунд, после чего капсула с экипажем вернулась на Землю. Ракета-носитель приземлилась отдельно. Ранее «Секрет» писал, что компания Blue Origin получила лицензию на доставку людей в космос от авиационных властей США за неделю до первого полноценного старта. Регулятор подтвердил, что аппаратное и программное обеспечение многоразового космического корабля New Shepard соответствует нормативным требованиям. Фото: blueorigin.com