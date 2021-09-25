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Disney захотела эксклюзивных прав на героев вселенной Marvel

Lenta.ru
2 часа назад

Компания Marvel, которая принадлежит Disney, подала иски, чтобы сохранить эксклюзивные права на супергероев вселенной. Такие данные есть в исках представителя Disney Дэна Петрочелли,сообщает The Hollywood Reporter

Disney захотела эксклюзивных прав на героев вселенной Marvel
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Издание уточнило, что Marvel подала в суд на брата Стэна Ли и родственников создателей комиксов Стива Дитко, Джина Колана и Дона Хека, которые могут претендовать на права. Так компания хочет сохранить единоличные авторские права на персонажей вселенной Marvel, среди которых Железный человек, Человек-паук, доктор Стрендж, Сокол и другие.

Адвокаты компании требуют признание того факта, что Disney владеет правами на комиксы, их персонажей и сюжетные элементы. Иски связаны с законодательством США в области авторского права, согласно которому наследники художников спустя определенное время могут потребовать у работодателей их родственника передать им права.

Фильмы,Стив Дитко,Стэн Ли,Walt Disney,The Hollywood Reporter,
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