Disney захотела эксклюзивных прав на героев вселенной Marvel

Компания Marvel, которая принадлежит Disney, подала иски, чтобы сохранить эксклюзивные права на супергероев вселенной. Такие данные есть в исках представителя Disney Дэна Петрочелли,сообщает The Hollywood Reporter

Издание уточнило, что Marvel подала в суд на брата Стэна Ли и родственников создателей комиксов Стива Дитко, Джина Колана и Дона Хека, которые могут претендовать на права. Так компания хочет сохранить единоличные авторские права на персонажей вселенной Marvel, среди которых Железный человек, Человек-паук, доктор Стрендж, Сокол и другие.