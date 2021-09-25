3 фильма о выживании в экстремальный холод

Некоторые люди способны на большее, чем они думают, и в том числе выжить в самых экстремальных условиях. "Рамблер" расскажет о фильмах, в которых героям предстояло пройти через суровый и жестокий холод, и при том остаться в живых.

Фото: Кадр из фильма "Выживший" Кадр из фильма "Выживший"

"Выживший"

"До последней капли крови"

Охотник Хью Гласс, роль которого исполнил Леонардо ДиКаприо серьезно ранен медведем на просторах американского Дикого Запада. Один его товарищ по отряду убивает сына Хью, а другой предательски оставляет его умирать в одиночестве. И теперь у героя ДиКаприо осталась лишь сила воли. Никто не предполагал на что он может быть способен в созданных условиях. Хью готов преодолеть все, чтобы выжить и отомстить своему товарищу. В картине также приняли участие Том Харди, Донал Глисон, Уилл Поултер и многие другие. Фильм был номинирован на престижную премию "Оскар" в 12 номинациях, и в итоге забрал целых три статуэтки в категориях "лучшая мужская роль", "лучший режиссер" и "лучшая работа оператора".

"Между нами горы"

"Что, если бы твоя жизнь зависела от незнакомца?"

Кадр из фильма "Между нами горы"

Двоим совсем непохожим друг на друга людям удается чудом выжить во время авиакатастрофы. Но для них это испытание стало лишь началом. Мужчина и женщина оказались в заснеженных горах, и на много километров вокруг них нет ни единой души. Главные роли в киноленте исполнили Кейт Уинслет и Идрис Эльба.

"Замерзшие"

"Не всматривайся в бездну, иначе бездна глянет на тебя"

Кадр из фильма "Замерзшие"