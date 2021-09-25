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Зрители выбрали лучший фильм «Кинотавра»

Кристина Уколова
1 час назад

По результатам зрительского голосования в онлайн-режиме кинолента «Капитан Волконогов бежал» стала лучшей картиной фестиваля, пишет ТАСС. Гости и участники «Кинотавра» отдали ей 8,7 балла из десяти. Награду вручил представитель «Кинопоиска». Режиссеры фильма, Наташа Меркулова и Алексей Чупов, назвали его историей раскаяния и покаяния.

Зрители выбрали лучший фильм «Кинотавра»
Фото: Globallookpress.com. Режиссеры Наталья Меркулова и Алексей ЧуповGloballookpress.com. Режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов

Капитан Федор Волконогов пользуется уважением сослуживцев и руководства, но однажды его обвиняют в преступлении. Он успевает сбежать до ареста, а ночью к нему приходит посланник с того света, который рассказывает, что после смерти Федор попадет в ад. Чтобы изменить свою посмертную участь, ему нужно раскаяться и получить прощение хотя бы одного человека, в дом которого Федор принес смерть. Капитан отправляется в дорогу.

Фильм также стал номинантом Венецианского кинофестиваля. В главных ролях сыграли Юрий Борисов («Мир! Дружба! Жвачка!»), Тимофей Трибунцев («Домашний арест»), Александр Яценко («Аритмия»), Никита Кукушкин («Метод»), Виктория Толстоганова («Палач»), Владимир Епифанцев («Generation П») и другие популярные актеры.

Голосование в онлайн-формате проходит на фестивале уже в четвертый раз: зрители расставляют оценки в специальном приложении. Второе место заняла драма «Нуучча» Владимира Мункуева. В центре сюжета — история якутской пары, которая выживает в тайге в конце XIX века. Их заставляют принять на поселение русского каторжника, отношения с которым сразу не складываются. Третье место зрители отдали триллеру «Подельники» Евгения Григорьева о десятилетнем мальчике, который пытается отомстить убийце за смерть отца. Кроме того, в пятерку лучших попали «Общага» Романа Васьянова по роману Алексея Иванова и «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова.

Между тем кинокомпания Neon опубликовала трейлер нового фильма о принцессе Диане.

Фильмы,Палач,Аритмия,Роман Васьянов,Кирилл Соколов,Никита Кукушкин,Виктория Толстоганова,Евгений Григорьев,Тимофей Трибунцев,Алексей Чупов,Алексей Иванов,Юрий Борисов,Александр Яценко,Владимир Епифанцев,ИТАР-ТАСС,
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