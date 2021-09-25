270 миллионов за «Алладина»: роли, за которые обожают Уилла Смита

Уилл Смит покорил миллионы поклонников чувством юмора, умением перевоплощаться и культовыми фильмами с его участием. «Рамблер» решил вспомнить роли актера, за которые его обожает буквально весь мир.

Фото: Кадр из фильма "Алладин" Кадр из фильма "Алладин"

«Алладин» (2019)

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Гай Ричи переосмысливает диснеевскую классику. По сюжету молодой воришка Алладин находит лампу, которая исполняет любые желания. Он хочет стать достойным мужчиной, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Однако у придворного визиря Аграбы Джафара другие планы на наследницу, он намеревается заполучить власть в городе и стать новым султаном. Уилл Смит в картине сыграл очаровательного джинна – за эту роль актер получил около 270 миллионов долларов (фиксированный гонорар, вознаграждение за саундтреки к фильму и процент от кассовых сборов).

Кадр из фильма "Алладин"

«Фокус» (2014)

История о профессиональном мошеннике, который влюбляется в начинающую воровку. Правда, отношения становятся для них проблемой, когда начинают мешать их нечестному бизнесу. В главных ролях: Уилл Смит и Марго Робби.

Кадр из фильма "Фокус"

«Я – легенда» (2007)

Фантастический блокбастер о Роберте и его собаке - последних выживших в Нью-Йорке, населённом хищными мутантами. У главного героя иммунитет к заболеванию, который унес жизни половины населения земного шара. Теперь он ночью держит осаду вампиров, а днем пытается найти противоядие от вируса и докопаться до причин эпидемии.

Кадр из фильма "Я - легенда"

«В погоне за счастьем» (2006)

Отец-одиночка пытается совместить воспитание пятилетнего сына и получить работу на Уолл-стрит. Реальная история о том, как хронический неудачник прошел путь от бедного торгового представителя до успешного брокера. Главные роли в биографической драме исполнили Уилл Смит и его сын Джейден.

Кадр из фильма "В погоне за счастьем"

«Али» (2001)

Спортивная драма о кумире всего мира и об одном из самых известных боксеров в истории Мохаммеде Али. Борясь за гражданские права в родной стране, Али защищал угнетенных и дарил людям новую надежду. Он стал живой легендой, и теперь сложно найти человека, который не слышал его имя.

Кадр из фильма "Али"

«Люди в черном» (1997)

В центре сюжета первой части трилогии - двое сотрудников секретного правительственного агентства «Люди в черном» Джей и Кей, которые контролируют пребывание инопланетных пришельцев на Земле. На этот раз напарникам бросает вызов мигрант из расы жуков-захватчиков. Он охотится за ценнейшим артефактом, который может стать причиной гибели нашей планеты. В главных ролях фильма снялись молодой Уилл Смит (он же Джей) и уже опытный Томми Ли Джонс (Кей) – кстати, последнему в 2021 году исполнилось 75 лет.

Напомним, премьера первой части фильма «Люди в черном» состоялась в 1997 году, второй – в 2002, а третьей – аж в 2012.

Кадр из фильма "Люди в черном"

«Плохие парни» (1995)

Они полная противоположность друг друга. Один – примерный семьянин и не имеет состояния, другой – богат и пользуется всеми благами холостяцкой жизни. Их объединяет не только дружба, но и работа в полиции. Их новое задание – поймать хитроумного преступника, укравшего запрещенные вещества с секретного склада, а заодно спасти девушку, ну и мир, конечно. Но для этого им придется поменяться жизнями В главных ролях: все тот же Уилл Смит и Мартин Лоуренс.