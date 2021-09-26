Фильмы, которые прикуют всю семью к экрану

Осенними вечерами все меньше хочется выходить из дома, и все больше проводить вечера в кругу семьи. «Рамблер» собрал фильмы, которые оценят как взрослые, так и дети – чем не повод собраться вместе у экрана телевизора.

Фото: Кадр из фильма "Золушка" Кадр из фильма "Золушка"

«Райя и последний дракон» (2021)

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Дочь вождя Райя и её спутник Тук-Тук колесят по пустыне в поисках последнего дракона, который должен помочь людям одержать победу над друунами – злыми созданиями, которые обращают все живое в камень.

Кадр из фильма "Райя и последний дракон"

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020)

Фантастические путешествия известного ветеринара — доктора Дулиттла — в поисках лекарства от загадочной болезни королевы Англии. В главных ролях Роберт Дауни-младший и его команда экзотических животных (язык, которых понимает только его экранный персонаж) и юный помощник, который готов на все, чтобы перенять бесценный опыт специалиста. Фильм оценят, как дети, так и взрослые — советуем смотреть картину в большой компании!

Кадр из фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

«Веном» (2018)

В журналиста Эдди Брока вселяется существо-симбиот, которое наделяет его сверхчеловеческими способностями. Теперь им вместе придется разбираться, что не так с биоинженерной корпорацией «Фонд жизни» и ее генеральным директором, а заодно спасти мир от ее чудовищных экспериментов.

«Веном» стал самой кассовой картиной 2018 года, обогнав «Мстителей: Война бесконечности». Фильм собрал в прокате 856 млн долларов при бюджете в 100 млн.

Кадр из фильма "Веном"

«Джуманджи: Зов джунглей» (2017)

Четверо подростков оказываются внутри смертельно опасного мира видеоигры Джуманджи — их ждет схватка с черными мамбами, убийцы-наемники, ловушки и всего три жизни для того, чтобы постараться не погибнуть и найти дорогу домой. Одну из главных ролей исполнил Дуэйн «Скала» Джонсон.

Кадр из фильма "Джуманджи: Зов джунглей"

«Странные дети мисс Перегрин» (2016)

После смерти дедушки Джейкоб отправляется на поиски загадочного приюта для детей со сверхспособностями, про которых ему рассказывали в детстве. На острове сказки становятся реальностью, а подросток узнает всю правду про прошлое его семьи и про свой редкий талант. Фильм подойдет для уютного вечера в кругу семьи.

Кадр из фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин»

«Пит и его дракон» (2016)

Грейс встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит, у которого нет ни дома, ни семьи, зато есть лучший друг – огромный зеленый дракон Эллиот. Девушка решает узнать всю правду о семье Пита и загадочном драконе, о котором ходит столько легенд.

Кадр из фильма "Пит и его дракон"

«Золушка» (2015)

Впечатляющая версия старой сказки о туфельке, которая превращает испачканную золой служанку в прекрасную принцессу. По сюжету Элла после того, как ее отец жениться во второй раз, буквально попадает в рабство к мачехе и ее завистливым дочерям. Однажды девушка сбегает в лес, чтобы хоть немного выдохнуть после изнурительной работы по дому, и встречает юношу. Элла даже не предполагает, что познакомилась с самим принцем и что вскоре Фея-крестная навсегда изменит ее жизнь. В главных ролях: Лили Джеймс, Кейт Бланшетт и Ричард Мэдден.

Кадр из фильма "Золушка"

«Малефисента» (2014)

Сказка о Спящей красавице глазами оскорбленной феи. По сюжету для Малефисенты дружба с человеком обернулась трагедией – из-за него она потеряла волшебные крылья и возненавидела весь мир. Чтобы отомстить бывшему возлюбленному, она накладывает нерушимое заклятье на его дочь Аврору: в день, когда принцессе исполнится 16 лет, уколет она палец о веретено и заснет беспробудным сном. В 2015 году фильм номинировали на «Оскар» за лучшие костюмы. В главных ролях: Анджелина Джоли и Эль Фаннинг.

Кадр из фильма "Малефисента"

«Живая сталь» (2011)

Бывший боксер, а теперь промоутер (его сыграл Хью Джекман), который теперь занимается Робобоксом, нашел своего чемпиона и теперь тренирует его вместе с сыном. Параллельно с тем, как его подопечный робот пробивает свой путь в вершине, главный герой строит отношения с сыном.

Кадр из фильма "Живая сталь"

«Алиса в стране чудес» (2010)

Безумный Шляпник, Кролик с часами, Чеширский кот, Белая Королева и ее злобная сестра – эту экранизацию сказки Льюиса Кэрролла о волшебной стране можно пересматривать вечно. В главных ролях звездный актерский состав: любимчик Бёртона Джонни Депп, бывшая супруга режиссера Хелена Бонем Картер, Миа Васиковска, Энн Хэтэуэй и другие.