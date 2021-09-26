Российские фантастические фильмы, которые понравились зрителям

Многие зрители привыкли к зарубежным фильмам с множеством спецэффектов, но и среди отечественного кинематографа можно найти достойные фантастические картины. "Рамблер" расскажет о некоторых из них.
"Нам нужно проснуться"
Молодой человек попал в серьезную аварию, после которой он проснулся в совершенно другом мире, лишь частично похожем на реальность. Герою предстоит узнать правила выживания и законы этого пространства, а также отыскать выход в реальный мир, осознав, что такое кома на самом деле. Несмотря на небольшой бюджет для таких фильмов в 305 миллионов рублей, создателям удалось сделать так, чтобы "Кома" на экранах выглядела впечатляюще. Главные роли в картине исполнили Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович и другие.
"Ты должен подняться"
Фильм "Черная молния" продемонстрировал, что и российское кино может быть супергеройским. Только здесь главный герой не надевает трико, а водит настоящий летающий автомобиль. По сюжету, 20-летний Дима Майков получает в подарок от отца старенький автомобиль ГАЗ-21 "Волга" и внезапно обнаруживает, что его машина летает. Поначалу он занимается доставкой цветов и просто наслаждается полетом, но потом ему предстоит встретиться лицом к лицу со злом в небе над новогодней Москвой. Бюджет фильма составил восемь миллионов долларов. В картине сыграли Григорий Добрыгин, Иван Жидков, Сергей Гармаш и многие другие.
"Земля — землянам"
Инопланетные космические корабли падают не только в Америке, но и в России. В фильме Федора Бондарчука это случилось в Чертаново. По сюжету, после произошедшего к месту крушения прибыли представители силовых структур и было принято решение об эвакуации местных жителей. Однако правилам последовали далеко не все, что и привело к ряду неприятностей. Бюджет фильма составил 380 миллионов рублей. У картины также вышло продолжение — "Вторжение". Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов и Олег Меньшиков.