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Российские фантастические фильмы, которые понравились зрителям

Мария Иглина
49 минут назад

Многие зрители привыкли к зарубежным фильмам с множеством спецэффектов, но и среди отечественного кинематографа можно найти достойные фантастические картины. "Рамблер" расскажет о некоторых из них.

Российские фантастические фильмы, которые понравились зрителям
Фото: Кадр из фильма "Кома"Кадр из фильма "Кома"

"Кома"

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"Нам нужно проснуться"

Молодой человек попал в серьезную аварию, после которой он проснулся в совершенно другом мире, лишь частично похожем на реальность. Герою предстоит узнать правила выживания и законы этого пространства, а также отыскать выход в реальный мир, осознав, что такое кома на самом деле. Несмотря на небольшой бюджет для таких фильмов в 305 миллионов рублей, создателям удалось сделать так, чтобы "Кома" на экранах выглядела впечатляюще. Главные роли в картине исполнили Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович и другие.

"Черная молния"

"Ты должен подняться"

Кадр из фильма "Черная молния"

Фильм "Черная молния" продемонстрировал, что и российское кино может быть супергеройским. Только здесь главный герой не надевает трико, а водит настоящий летающий автомобиль. По сюжету, 20-летний Дима Майков получает в подарок от отца старенький автомобиль ГАЗ-21 "Волга" и внезапно обнаруживает, что его машина летает. Поначалу он занимается доставкой цветов и просто наслаждается полетом, но потом ему предстоит встретиться лицом к лицу со злом в небе над новогодней Москвой. Бюджет фильма составил восемь миллионов долларов. В картине сыграли Григорий Добрыгин, Иван Жидков, Сергей Гармаш и многие другие.

"Притяжение"

"Земля — землянам"

Кадр из фильма "Притяжение"

Инопланетные космические корабли падают не только в Америке, но и в России. В фильме Федора Бондарчука это случилось в Чертаново. По сюжету, после произошедшего к месту крушения прибыли представители силовых структур и было принято решение об эвакуации местных жителей. Однако правилам последовали далеко не все, что и привело к ряду неприятностей. Бюджет фильма составил 380 миллионов рублей. У картины также вышло продолжение — "Вторжение". Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов и Олег Меньшиков.

Фильмы,Чёрная Молния,Вторжение,Притяжение,Риналь Мухаметов,Григорий Добрыгин,Иван Жидков,Александр Петров,Ирина Старшенбаум,Милош Бикович,Сергей Гармаш,Федор Бондарчук,Олег Меньшиков,Любовь Аксенова,
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