7 способов поверить в себя с помощью фильмов

Застенчивый клерк отправляется в кругосветное путешествие, а отец-одиночка становится успешным брокером: «Рамблер» собрал фильмы, которые помогут поверить в свои силы и расслабиться после рабочего дня.
Ветеран войны Раннулф Джуннах в исполнении Мэтта Дэймона когда-то был лучшим игроком в гольф во всей Саванне. Но сейчас он всего лишь разочарованный в жизни пьяница, судьба которого пошла под откос. Внезапно в его жизни появляется загадочный Багер Ванс (его сыграл Уилл Смит), который предлагает ему услуги кедди (помощника игрока в гольфе). Он открывает Раннулфу секреты истинного мастерства игры – с его помощью Джуннах покажет на что он действительно способен.
Отец-одиночка пытается совместить воспитание пятилетнего сына и получить работу на Уолл-стрит. Реальная история о том, как хронический неудачник прошел путь от бедного торгового представителя до успешного брокера. Главные роли исполнили Уилл Смит и его сын Джейден.
Романтическая комедия Ридли Скотта об удачливом менеджере и прожженном цинике, который наследует винодельню в Провансе. По прибытии во Францию он обнаруживает, что на его законную собственность есть и другие претенденты. Цепочка неожиданных событий заставляет героя по по-новому взглянуть на истинные ценности этого мира. В главных ролях: Рассел Кроу и Марион Котийяр.
Спортивная драма основана на реальных событиях и рассказывает об обеспеченной семье, которая усыновила юношу из бедного района и помогла ему стать звездой американского футбола. В 2010-м исполнительница одной из главных ролей в картине – Сандра Буллок - взяла «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
Вдохновляющая история выживания, основанная на реальных событиях. По сюжету опытный альпинист в одиночестве едет в горы и оказывается в смертельной ловушке. 127 часов без еды, без воды и практически без единого шанса выжить. В таких непредвиденных ситуациях и проявляется сила характера . Главную роль в фильме исполнил Джеймс Франко.
Драма о любви и жестокости на фоне Великой депрессии с Робертом Паттинсоном и Риз Уизерспун в главных ролях. По сюжету студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к бродячему цирку. Там он начинает работать по профессии, а заодно влюбляется в наездницу Марлену, которая, правда, замужем за жестоким дрессировщиком Августом. Фильм был снят по мотивам одноименного романа Сарэ Груэна, который стал настоящим бестселлером.
В центре сюжета - застенчивый сотрудник отдела иллюстраций журнала Life Уолтер Митти, который живет в мире своих фантазий. Однажды в присланных фотографом Шоном О’Коннелом негативах для обложки журнала он замечает, что не хватает одного кадра. Единственный шанс получить недостающую фотографию — найти самого Шона. Загоревшись этой идеей, Уолтер отправляется в долгое путешествие.