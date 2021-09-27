7 способов поверить в себя с помощью фильмов

Застенчивый клерк отправляется в кругосветное путешествие, а отец-одиночка становится успешным брокером: «Рамблер» собрал фильмы, которые помогут поверить в свои силы и расслабиться после рабочего дня.

Фото: Кадр из фильма "Воды слонам!" Кадр из фильма "Воды слонам!"

«Легенда Багера Ванса» (2000)

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Ветеран войны Раннулф Джуннах в исполнении Мэтта Дэймона когда-то был лучшим игроком в гольф во всей Саванне. Но сейчас он всего лишь разочарованный в жизни пьяница, судьба которого пошла под откос. Внезапно в его жизни появляется загадочный Багер Ванс (его сыграл Уилл Смит), который предлагает ему услуги кедди (помощника игрока в гольфе). Он открывает Раннулфу секреты истинного мастерства игры – с его помощью Джуннах покажет на что он действительно способен.

Кадр из фильма "Легенда Багера Ванса"

«В погоне за счастьем» (2006)

Отец-одиночка пытается совместить воспитание пятилетнего сына и получить работу на Уолл-стрит. Реальная история о том, как хронический неудачник прошел путь от бедного торгового представителя до успешного брокера. Главные роли исполнили Уилл Смит и его сын Джейден.

Кадр из фильма "В погоне за счастьем"

«Хороший год» (2006)

Романтическая комедия Ридли Скотта об удачливом менеджере и прожженном цинике, который наследует винодельню в Провансе. По прибытии во Францию он обнаруживает, что на его законную собственность есть и другие претенденты. Цепочка неожиданных событий заставляет героя по по-новому взглянуть на истинные ценности этого мира. В главных ролях: Рассел Кроу и Марион Котийяр.

Кадр из фильма "Хороший год"

«Невидимая сторона» (2009)

Спортивная драма основана на реальных событиях и рассказывает об обеспеченной семье, которая усыновила юношу из бедного района и помогла ему стать звездой американского футбола. В 2010-м исполнительница одной из главных ролей в картине – Сандра Буллок - взяла «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

Кадр из фильма "Невидимая сторона"

«127 часов» (2010)

Вдохновляющая история выживания, основанная на реальных событиях. По сюжету опытный альпинист в одиночестве едет в горы и оказывается в смертельной ловушке. 127 часов без еды, без воды и практически без единого шанса выжить. В таких непредвиденных ситуациях и проявляется сила характера . Главную роль в фильме исполнил Джеймс Франко.

Кадр из фильма "127 часов"

«Воды слонам!» (2011)

Драма о любви и жестокости на фоне Великой депрессии с Робертом Паттинсоном и Риз Уизерспун в главных ролях. По сюжету студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к бродячему цирку. Там он начинает работать по профессии, а заодно влюбляется в наездницу Марлену, которая, правда, замужем за жестоким дрессировщиком Августом. Фильм был снят по мотивам одноименного романа Сарэ Груэна, который стал настоящим бестселлером.

Кадр из фильма "Воды слонам!"

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013)

В центре сюжета - застенчивый сотрудник отдела иллюстраций журнала Life Уолтер Митти, который живет в мире своих фантазий. Однажды в присланных фотографом Шоном О’Коннелом негативах для обложки журнала он замечает, что не хватает одного кадра. Единственный шанс получить недостающую фотографию — найти самого Шона. Загоревшись этой идеей, Уолтер отправляется в долгое путешествие.