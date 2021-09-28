Названы самые популярные фильмы и сериалы на Netflix

Компания Netflix составила рейтинг самых популярных сериалов и фильмов на своей платформе. Статистику показали на конференции Code 2021.

Фото: Кадр из сериала "Бриджертоны" Кадр из сериала "Бриджертоны"

При сборе данных стриминговый сервис учитывал два значения: количество часов, в течение которых пользователи смотрели фильм или сериал, и количество аккаунтов, которые их загружали, даже если они не были досмотрены до конца.

@pkafka

Среди сериалов первое место заняли "Бриджертоны". На втором и третьем местах оказались "Бумажный дом" и "Очень странные дела" (по количеству часов) или "Люпен" и "Ведьмак" (по количеству загрузивших их аккаунтов).

@pkafka

Что касается фильмов, пользователи больше часов смотрели "Птичий короб", но при этом чаще загружали "Тайлера Рейка".

В этом году стриминговый сервис Netflix заинтересовался российскими сериалами и впервые заказал их производство. Так, первым проектом станет сериал "Анна К" — экранизация романа Льва Толстого "Анна Каренина". В нем сыграют Юра Борисов, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и Гоша Куценко.