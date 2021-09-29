Фонд кино требует почти 22 млн рублей от создателей "Нефутбол"

Фонд кино подал в суд на создателей фильма "Нефутбол", который провалился в прокате. Об этом сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на данные Арбитражного суда города Москвы.

Фото: Кадр из фильма "Нефутбол" Кадр из фильма "Нефутбол"

Финансовый иск был подан к режиссеру, актеру и продюсеру Артему Виткину. Он выступил одним из создателей сериала.

Telegram-канал Mash также сообщает, что Виткин объяснил кассовый провал фильма тем, что одновременно с ним в прокат вышла картина "Черная вдова" от Disney. Он отметил, что компания изначально должна была быть дистрибьютером фильма про футбол, но предпочла продвигать проект своего производства. Из-за этого "Нефутбол" показывали не во всех залах, как изначально предполагалось.

Сообщается, что бюджет фильма составил 93 миллиона, а в прокате он собрал всего 12 миллионов. Фонд кино выделил на съемки 60 миллионов рублей, из которых 20 должны были вернуть создатели картины. Точная сумма иска составила 21 миллион 797 тысяч.

Картина рассказывает о девушке, которая всегда мечтала быть футболисткой. Ее мечта сбылась, но может разрушиться из-за того, что ее команду хотят закрыть. Тогда она собирает подруг из школьной команды, чтобы выиграть. В фильме снялись Любовь Аксенова, Валентина Ляпина, Александра Кузенкина и другие.