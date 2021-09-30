Неизданный альбом Дэвида Боуи "Toy" будет выпущен

Альбом британского музыканта Дэвида Боуи «Toy» («Игрушка»), релиз которого должен был состояться в начале 2000-х годов, выпустят спустя 20 лет после записи. Об этом сообщает BBC News.

Альбом выйдет в ноябре в рамках бокс-сета номер 5, который охватывает период творчества музыканта с 1992 по 2001 год. Расширенная версия поступит в продажу 7 января 2022 года. В альбом войдут несколько оригинальных треков, а также переработанные версии ранних песен Боуи. Предзаказ альбома можно оформить на сайте музыканта. В настоящее время радиоверсия песни «You've Got A Habit Of Leaving» доступна на стриминговых сервисах.

Как отметил продюсер музыканта Марк Плати, «Toy» отражает, как звучат люди, «счастливые оттого, что они создают музыку». «Альбом подобен мгновению времени, сохранившемуся в янтаре радости, огня и энергии», — поделился он.

Первоначальный релиз «Toy» был отменен из-за конфликта со звукозаписывающей студией. В 2011 году он был неофициально выложен в интернет. Тогда в сеть попали 14 композиций.