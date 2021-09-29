3 фильма о плюсах одиночества

Герои этих фильмов жаловались на одиночество или слишком боялись остаться одни, а в результате получили большие проблемы. О том, почему лучше иногда быть одному — читайте в подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Колесо чудес» Кадр из фильма «Колесо чудес»

«Иствикские ведьмы»

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Александра (Шер), Джейн (Сьюзан Сарандон) и Сьюки (Мишель Пфайффер) изнывают от скуки и обыденности в типичном городке одноэтажной Америки. Алекс — скульптор, Джейн играет на виолончели преподает музыку, а Сьюки работает в газете «Мир Иствика». Но работа их не радует, а в личной жизни царит штиль — непритязательная провинциальная жизнь сковывает их и лишает энергии. К тому же героини одиноки и приличные женщины смотрят на них свысока. Единственная отдушина — совместные встречи подруг, где они могут говорить все, что думают. Однажды они вслух мечтают об идеальном мужчине, который сделает их жизнь яркой и чудесной. Их желание исполняется, но загадочный Дэрил Ван Хорн — вовсе не добрый волшебник, а настоящий дьявол. Поэтому жизнь подруг преображается не совсем так, как они себе представляли.

«Война семьи Роуз»

Иногда развод — это не трагедия, а освобождение, старт для новой жизни. Жаль только, что герои фильма этого не поняли. Трагикомедия Дэнни Де Вито убедительно доказывает, что иногда лучше разойтись по-хорошему, чем продолжать жить вместе по-плохому. Особенно, если один из супругов уже сделал выбор. Оливер (Майкл Дуглас) и Барбара (Кэтлин Тернер) поженились по большой любви, построили дом и вырастили детей, но со временем чувства стали угасать. Супруги отдаляются друг от друга, и в результате банальная ссора из-за расходов становится началом неприятных взаимных признаний и большой войны. Барбара хочет уйти, но оставить себе дом, в который вложила душу, а Оливера такое решение не устраивает, он не готов отпустить жену. Семейный особняк становится местом боевых действия и ради того, чтобы уязвить друг друга, супруги готовы разрушить все, что им дорого. А могли бы просто договориться.

«Колесо чудес»