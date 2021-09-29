Что осталось за кадром «Унесенных ветром»

Вы знали, что в успех "Унесенных ветром" никто не верил и почти все герои ненавидели своих персонажей? Рассказываем, что осталось за кадром легендарной киноленты.

Фото: Кадр из фильма "Унесенные ветром" Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Действительно, что сначала в успех фильма никто не верил, но в итоге картина выиграла в восьми номинациях престижной премии "Оскар". В том числе фильм получил статуэтку в категории "Лучший фильм".

Актеры также не верили в успех киноленты и при этом многие недолюбливали своих героев. Например, Рэнд Брукс, сыгравший Чарльза Гамильтона, считал, что его герой выглядит невероятно глупо. Она Мансон, которая сыграла персонажа в борделе, считала свою роль проклятой. После нее ей долгое время предлагали сыграть исключительно похожих персонажей. Лесли Ховард жаловался, что из-за костюмов он похож на швейцара в дорогом отеле. А между Ли и Гейбл, пары, сыгравшей тронувшую сердца любовь, была некая вражда. Ходили слухи, что здесь не обошлось без обиды Вивьен на Кларка, который, занятый своим разводом и предстоящей свадьбой, абсолютно не попал под чары партнерши. К тому же, по словам Вивьен, целовать своего партнера было неприятно из-за запаха от сигарет. И в итоге Кларк решил только усугубить ситуацию, начав перед каждой сценой поцелуев есть чеснок.

Проблемы были и со сценаристами, а именно с Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом. Еще до начала съемок его пригласили на эту должность, однако спустя время он был уволен, поскольку "не почувствовал динамики сюжета". Несмотря на это, он успел внести свой вклад в историю фильма.