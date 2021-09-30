7 ролей Моники Беллуччи, которые сделали ее секс-символом

Монику Беллуччи считают образцом роковой женщины в мировом кинематографе. На ее счету больше 123 работ, десятки номинаций и наград, а также миллионы поклонников по всему миру. «Рамблер» решил вспомнить роли актрисы, которые и сделали ее бессменным секс-символом.

«Квартира» (1996)

Детективная мелодрама, которая доказывает, что в любви в ход идут все средства, но вот насколько они хороши По сюжету молодой бизнесмен бросает невесту, важную рабочую поездку и все, что у него было, ради поисков девушки, которую он любил несколько лет назад.

Кстати, на съемках этого фильма Моника встретила своего будущего мужа Венсана Касселя, от которого она родила дочерей Деву и Леони. Актеры развелись в 2013 году.

Кадр из фильма "Квартира"

«Доберман» (1997)

Криминальная драма о банде, терроризирующей весь Париж и заставляющей даже полицию преступать закон в попытках поймать и убить ее главаря - Добермана. Моника в картине сыграла главную помощницу предводителя разбойной шайки, роль которого, кстати, исполнил все тот же Венсан Кассель.

Кадр из фильма "Доберман"

«Под подозрением» (1999)

Влиятельный адвокат Генри Херст схлестывается в интеллектуальной дуэли с инспектором полиции Виктором Бенезэ, который обвиняет его в бесчеловечных преступлениях. Все факты свидетельствуют против стареющего миллионера, но что-то смущает детектива во всей этой истории. Тогда проницательный сыщик понимает, что докопается до правды, только если заглянет в самые мрачные уголки души блистательного адвоката. В главных ролях сильнейший актерский состав: Джин Хэкмен, Могран Фримат и, разумеется, Моника Беллуччи.

Кадр из фильма "Под подозрением"

«Малена» (2000)

Итальянская драма о женской красоте, ставшей проклятьем. Малена – красавица-вдова, мечта всех мужчин и предмет зависти женщин, которые распускают о ней грязные сплетни. После этого фильма за Беллуччи закрепился статус самой сексуальной женщины десятилетия!

Кадр из фильма "Малена"

«Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (2002)

Клеопатра в исполнении Моники Беллуччи поспорила с Юлием Цезарем о том, что ее подданные смогут всего за три месяца построить золотой дворец. На выполнение этого задания она бросает архитектора Нумеробиса, который вызывает на помощь своего старого друга – друида Панорамикса с зельем, дарующим сверхъестественную силу. Вместе со старцем в Египет отправляются и два непутевых галла Астерикс и Обеликс, чтобы помешать проискам Цезаря.

Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра"

«Матрица: Перезагрузка» (2003)

Во второй части культовой трилогии с Киану Ривзом Моника сыграла Персефону – супругу одной из старейших программ Матрицы Меровингена, разочаровавшуюся в муже и помогающую Нео в обмен на поцелуй. Отдельно отметим, что Беллуччи в красном латексном костюме стала объектом восхищения миллионов мужчин по всему миру.

Кадр из фильма "Матрица: Перезагрузка"

«Страсти Христовы» (2004)

Американская драма Мэла Гибсона по библейским мотивам, события которой разворачиваются в последние 12 часов жизни Иисуса Христа. В картине Моника Беллуччи исполнила роль Марии Магдалины.