Фильмы, которые изменят ваш взгляд на жизнь

"Форрест Гамп", "Зеленая миля", "1+1", — все эти картины вошли в золотой фонд кино. "Рамблер" собрал другие небанальные фильмы, после которых вам захочется перемен.

Фото: Кадр из фильма "Прислуга" Кадр из фильма "Прислуга"

Многие хорошие фильмы созданы для развлечения, но иногда люди забывают о том, что кинематограф — это искусство, которое может сильно повлиять на человека. Режиссеры создают ленты о потрясающих историях, и некоторые из них основаны на реальных событиях.

Видео дня

"Прислуга" (2011)

События фильма разворачиваются в американском штате Миссисипи в 60-е годы прошлого века. В небольшой город Джексон возвращается студентка по имени Скитер из привилегированной семьи. Она мечтает построить карьеру писательницы и жить в свое удовольствие, но ее мать против этого.

Скитер хорошо общается с чернокожими служанками, которые помогают ей в работе журналистом. На одном из светских вечеров Скитер становится свидетельницей того, как ее соседи обсуждают разделение санузлов для белых и цветных. Большинство из них уверены, что чернокожие люди разносят заразу, поэтому вынуждены ходить в туалет на улице. После этой показательной истории Скитер собирает рассказы прислуги о черством и жестоком обращении, а в конце выпускает книгу.

Основная идея фильма о проблеме чернокожих лежит на поверхности, но он также заставляет задуматься о взаимоотношениях с людьми вне зависимости от их статуса, класса и внешности.

"Дикие истории" (2014)

Кадр из фильма "Дикие истории"

Слоган фильма гласит "В каждом спит зверь. Не будите его". И это очень точно описывают общую мысль шести новелл, которые рассказывают различные истории в этой картине. Все начинается с первой истории, которая происходит в самолете. Каждый пассажир лайнера узнает в бортпроводнике своего знакомого, некого несостоявшегося композитора. В итоге все они по очереди выясняют, что каждый на этом рейсе когда-то ему насолил. Однако, когда они догадываются до этого, уже поздно.

И каждая история рассказывает о бытовых ситуациях, с которыми каждый из нас сталкивается каждый день. Бюрократические сложности, невнимательные водители на дороге и так далее. Конец каждой новеллы показывает, что не стоит воспринимать все близко к сердцу, иначе можно сильно навредить себе.

"Одаренная" (2017)

Кадр из фильма "Одаренная"

Картина рассказывает о девочке-вундеркинде, которая живот под опекой своего дяди. Он играючи проходит с ней школьную программу и пытается скрыть ее способности в математике. Когда героиня впервые приходит в школу, учительница распознает в ней вундеркинда и эта новость доходит до амбициозной бабушки.

Выясняется, что мать девочки решила свести счеты с жизнью из-за того, что тоже была вундеркиндом. На нее возлагали большие надежды, но одно сложное математическое уравнение она решить не смогла. В итоге дядя сражается с бабушкой за право опеки.

Картина заставляет задуматься о том, главное ли в жизни слава, признание и богатство. Или можно просто спокойно наслаждаться существованием без сложностей и ограничений.

"Вселенная Стивена Хокинга" (2014)

Кадр из фильма "Вселенная Стивена Хокинга"

Биографическая драма об одном из величайших ученых Стивене Хокинге. Будучи молодым человеком, он поступает в Кембридж, где встречает свою будущую любовь. Талантливый физик подает большие надежды, а все друзья видят в нем будущего профессора и великого ученого. Все меняется, когда в один момент ему ставят страшный диагноз боковой амиотрофический склероз. Врачи дают ему от силы два года, но Хокинга больше интересует возможность мыслить и влияние болезни на мозг.