Про передачу «Орел и решка» снимут полноценный фильм

На основе телевизионного шоу о путешествиях "Орел и решка" снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Кинопоиск».

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Картина так и будет называться "Орел и решка. Кино". По сюжету продюсер проекта хочет устроить съемки программы в «одной из самых закрытых стран мира», чтобы программу не закрыли, так как к тому моменту из проекта ушли все ведущие, режиссеры и операторы.

На данный момент неизвестно, где пройдут съемки и кто будет их финансировать. Отмечается, что главные роли исполнят Александра Бортич, Александр Молочников, Александр Гудков и Екатерина Варнава.

Напомним, что в передаче "Орел и решка" двое ведущих отправляются в разные города мира. По правилам программы один должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте.

Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, ведущие перед каждым путешествиям бросают монету, и каждый раз всё решает Орел или решка.

В России показ украинской передачи стартовал 11 декабря 2012 года на телеканале «MTV Россия». С 3 июля 2013 года передача транслируется на телеканале «Пятница!».