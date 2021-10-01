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Про передачу «Орел и решка» снимут полноценный фильм

Даша Краснова
4 часа назад

На основе телевизионного шоу о путешествиях "Орел и решка" снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Кинопоиск».

Про передачу «Орел и решка» снимут полноценный фильм
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Картина так и будет называться "Орел и решка. Кино". По сюжету продюсер проекта хочет устроить съемки программы в «одной из самых закрытых стран мира», чтобы программу не закрыли, так как к тому моменту из проекта ушли все ведущие, режиссеры и операторы.

На данный момент неизвестно, где пройдут съемки и кто будет их финансировать. Отмечается, что главные роли исполнят Александра Бортич, Александр Молочников, Александр Гудков и Екатерина Варнава.

Напомним, что в передаче "Орел и решка" двое ведущих отправляются в разные города мира. По правилам программы один должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте.

Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, ведущие перед каждым путешествиям бросают монету, и каждый раз всё решает Орел или решка.

В России показ украинской передачи стартовал 11 декабря 2012 года на телеканале «MTV Россия». С 3 июля 2013 года передача транслируется на телеканале «Пятница!».

Ранее ведущая шоу "Орел и решка" рассказала о своем разводе с рэпером Элджеем. До этого "Рамблер" рассказывал, сколько зарабатывают ведущие на своих шоу.

Фильмы,Александр Гудков,Александра Бортич,Екатерина Варнава,Александр Молочников,
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