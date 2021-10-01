За что “Кавказскую пленницу” запрещали к показу

В 1967 году комедию Леонида Гайдая решительно запретили к показу, только счастливая случайность помогла картине выйти на экраны. О том, как это произошло и почему "Кавказская пленница" не пришлась по душе цензурному комитету, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" давно вошла в Золотой фонд отечественного кинематографа. Сюжет фильма зрители знают наизусть, а многие изречения героев разобрали на цитаты. И многие даже не догадываются, что картина могла попросту не выйти на экраны, а отправиться на долгие годы пылиться в архивы.

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Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Сегодня шутки из "Кавказской пленницы" воспринимаются как милые и совершенно безобидные, но в советское время ко многим из них возникли претензии у членов цензурного комитета. Комедию предлагали довольно сильно "порезать" перед выходом на экраны, исключив из нее всякую "антисоветчину". Решение о выпуске “Кавказской пленницы на экраны” принимал председатель Госкино Алексей Романов. Посмотрев фильм, он заявил, что ни за что не даст "добро" на показ этой "антисоветчины" и признал картину второсортной.

Создатели "Кавказской пленницы" уже готовились к печальной участи фильма пылиться на полке, но неожиданно после заседания коллегии Госкино через несколько дней картине была присвоена высшая прокатная категория.

Вечером после резкого высказывания Романова о картине в Госкино позвонил помощник Леонида Ильича Брежнева и попросил на выходные прислать на дачу генсека какой-нибудь новый фильм. Дежурный, кроме которого в здании уже никого не было, не знал о том, что председатель Госкино раскритиковал "Кавказскую пленницу", и отправил Брежневу именно ее.

Леониду Ильичу комедия очень понравилась. Утром в понедельник он лично позвонил Алексею Романову, сказал, что смеялся до слез, и поздравил с отличной работой. Председателю Госкино не оставалось ничего другого, как разрешить "Кавказской пленнице" выйти в прокат с высшей категорией.

Правда, картину все же подвергли основательной чистке.

Создателям фильма пришлось убрать, например, заставку, с которой начиналась комедия. Герой Моргунова писал на заборе букву "Х", Никулин, исполнявший роль Балбеса, вслед за ней чертил букву "У", а Трус торопливо дописывал "..дожественный фильм", заметив неподалеку стража порядка.

Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Аморальной назвали и "Песню о султане" и потребовали вырезать ее из фильма. По словам цензоров, в ней была явная пропаганда пьянства и распутного образа жизни. В одном из куплетов были такие слова:

Если мне даст жена по сто каждая,

Итого триста грамм- это кое что!

Но когда на бровях прихожу домой

Мне скандал предстоит с каждою женой!

С трудом сценаристам удалось отстоять остальные куплеты, но этот пришлось вырезать. Кстати, через несколько лет Юрий Никулин записал все куплеты "Песни о султане", когда готовили на фирме "Мелодия" готовили пластинку с песнями из "Кавказской пленницы". Так что зрители все же смогли услышать ее "без купюр".

В 1967 году "Кавказскую пленницу" посмотрели почти 80 миллионов зрителей, на тот момент фильм стал самым кассовым фильмом в истории советского кинематографа.

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