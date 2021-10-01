Самое темное время: 8 фильмов о том, что все интересное происходит ночью

Путешествие во времени, неожиданная встреча с собственным прошлым, фантастические приключения и первая любовь — редакция «Рамблера» собрала картины, которые доказывают, что ночью может случиться все, что угодно.

Фото: Кадр из фильма «Прошлой ночью в Нью-Йорке» Кадр из фильма «Прошлой ночью в Нью-Йорке»

«Прошлой ночью в Нью-Йорке»

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Майкл (Сэм Уортингтон) и Джоанна (Кира Найтли) влюблены друг в друга, успешны и живут в центре Манхеттена. На вечеринке Джоанна ревнует мужа к обольстительной сотруднице Лоре (Ева Мендес). Ей кажется, что Лора флиртует с ее мужем, а Майкл с удовольствием поддерживает игр девушки. Поэтому новость о том, что муж отправляется в командировку в Филадельфию, выбивает Джоанну из колеи, ведь Майкл поедет вместе с Лорой. Сомневаясь в верности мужа, она случайно встречает своего бывшего бойфренда Алекса (Гийом Кане) и, поддавшись минутному порыву, соглашается на ужин с ним. Так одна ночь станет искушением для четырех героев.

«Ночь в музее»

Безработный Ларри (Бен Стиллер) от отчаяния устраивается ночным сторожем в Музей естественной истории. Он чувствует себя неудачником и переживает, что бывшая жена намерена запретить встречи с сыном, так как считает, что Ларри подает мальчику дурной пример. Ночью он обнаруживает, что экспонаты оживают из-за магической пластины, вывезенной из Египта вместе с мумией фараона Акменра. За артефактом охотятся бывшие охранники музея в надежде хоть ненадолго вернуть молодость. В атмосфере полного хаоса Ларри должен навести порядок в музее, защитить пластину и сохранить работу.

«Полночь в Париже»

Объяснение в любви французской столице от Вуди Аллена. Сценарист Гил (Оуэн Уилсон) приезжает в Париж вместе с невестой Инес (Рэйчел Макадамс) к ее родителям. Гил очарован Парижем и его золотым веком, когда здесь жили Хэмингуэй, Фицджеральд, Дали, Том Элиот, Джуна Барнс, Луис Бунюэль и другие идолы эпохи. Пока его невеста Инес все больше сближается со старым другом, Гил бродит по ночной столице и перемещается во времени. Он встречает там не только своих кумиров, но и новую любовь — подругу Пикассо изысканную Адриану (Марион Котийяр). Но жить вечно между двумя эпохами нельзя, а мечты возлюбленной уводят Гила все дальше от настоящего времени.

«Безымянная звезда»

Пожалуй, самая пронзительная советская картина о мужчине и женщине. В провинциальном румынском городе происходит грандиозное событие — останавливается экспресс в Бухарест. Кондуктор высаживает безбилетницу, блестящую красавицу Мону (Анастасия Вертинская), у которой нет ни денег, ни документов, только игральные фишки. Учитель Марин (Игорь Костолевский) жалеет незнакомку и приглашает ее к себе, а сам собирается переночевать у своего коллеги. За одну ночь избалованная светская львица и скромный астроном-любитель проникаются симпатией друг к другу. Но утром Мону настигает прошлое в лице ее циничного покровителя Грига (Михаил Козаков).

«От заката до рассвета»

Криминальная классика от Квентина Тарантино с фирменными приемами мастера. Братья-грабители Сет (Джордж Клуни) и Ричард (Квентин Тарантино) рассчитывают найти убежище в городке Эль-Рей и направляются к мексиканской границе. Чтобы пересечь ее, не привлекая внимания полиции и ФБР, они берут в заложники случайную семью — бывшего пастора с двумя детьми — и прячутся в их фургоне. Братья должны встретиться со связным местной мафии в баре, который работает от заката до рассвета. Теперь героям остается только пережить ночь в забегаловке, посетителями которой являются настоящие вампиры.

«Белые ночи»

Экранизация ранней повести Достоевского и самый нежный фильм монументального советского режиссера Ивана Пырьева. Одинокий безымянный мечтатель (Олег Стриженов) бродит по Петербургу, утопающему в сиянии белых ночей, и однажды встречает такую же романтичную девушку Настю (Людмила Марченко). На протяжении пяти ночей они встречаются, чтобы излить душу друг другу и облегчить взаимное одиночество. Мечтатель влюбляется в девушку, но она все еще ждет возвращения своего жениха.

«Лихорадка субботнего вечера»

Культовый фильм эпохи диско, который сделал Джона Траволту кумиром поколения. Тони Манеро (Траволта) — обычный парень из простой семьи, который работает в магазине, но по-настоящему живет только в выходные. Тогда он преображается в звезду клуба «2001 Odissey». Тони терпит скучные будни ради вечеров на танцполе и мечтает выиграть конкурс танцоров. За пределами клуба он наблюдает за драмой старшего брата, разбирается с чувствами своей подруги и неуловимой красотки Стефани (Карен Линн Горни). Но все самые важные и печальные открытия в жизни он сделает ночью.

«Ночь игуаны»