8 фильмов о том, что иногда все, что нужно — это дорога

Герои этих фильмов отправляются в путь, чтобы найти родную мать, девушку мечты или новый дом, обрести свободу и себя.
Алиса (Эллен Бёрстин) привыкла во всем полагаться на властного мужа, который иногда распускает руки, но все же обеспечивает ее и сына. Однако супруг погибает, Алиса получает свободу, а вместе с ней и необходимость как-то устраиваться в жизни. Вместе с сыном она уезжает на поиски работы, а в конечном счете себя и места, которое станет для нее настоящим домом. Женщина останавливается в маленьких городках, подрабатывает официанткой, пытается осуществить мечту юности и стать певицей, а также найти мужчину, который станет для ее сына хорошим отцом. Ведь она любит своего ребенка, хотя найти с ним общий язык ей непросто. Алиса надеется, разочаровывается, но не опускает руки и продолжает странствовать.
Неожиданная интерпретация первой части хроники Шекспира «Генрих IV». Скотт (Киану Ривз) — сын мэра Портленда, нарочно эпатирующий своим поведением отца. Его приятель Майк (Ривер Феникс) беден и страдает нарколепсией — приступами сонливости. Оба друга зарабатывают на жизнь продажей тела, только для Скотта — это элемент бунта, а для Майка — способ выжить. Кроме того, Майк тайно влюблен в Скотта. Вместе они отправляются на поиски матери Майка, которые приводят их сначала в родной для Майка штат Айдахо, потом в Италию и обратно — в Портленд. Но никто не возвращается таким, каким он уехал.
Аня (Полина Пушкарук) выросла в детдоме, но смогла наладить свою жизнь. Она читает лекции и встречается с женатым профессором. Стечение обстоятельств заставляет ее пуститься в бега вместе с беспризорницей Кристиной (Вика Лобачева). Они отправляются в далекий Казахстан, где живет бабушка Кристины. Аня мечтает о красных сапогах, Кристина — о килограмме конфет, и обе — о настоящей семье. Обе не хотят возвращаться, а значит у них есть только один путь — вперед.
Хулиганская комедия о неискушенных американских выпускниках школы, которые отправились в тур по Европе. Скотт (Скотт Мекловиц) хочет помириться с подругой по переписке Микки, которую непреднамеренно обидел, а Купер (Джейкоб Питтс) мечтает об безумных любовных впечатлениях. В Париже к ним присоединяются друзья, и вместе они переживают забавные приключения на нудистском пляже, в Амстердаме, Риме и Братиславе, которая еще недавно была социалистической. Фильм удачно пародирует стереотипные представления американцев о европейских странах.
Казалось бы в шестьдесят лет поздно отправляться в путь, но Бетти (Катрин Денёв) так не думает. Она вынуждена жить под одной крышей с матерью, которая тиранит ее, у нее сложные отношения с дочерью, ей пришлось расстаться с любимым человеком. И к тому же возникают проблемы с рестораном, владелицей которого она является. Поэтому однажды Бетти едет в придорожный бар за сигаретами, а потом решает на этом не останавливаться.
Легендарный фильм о женщинах и для женщин от Ридли Скотта. Официантка Луиза (Сьюзан Сарандон) и забитая домохозяйка Тельма (Джина Дэвис) уезжают, чтобы развеяться и отдохнуть от невыразительной жизни и проблемных мужчин. Но защищая Тельму от домогательств пьяного посетителя кантри-клуба Луиза его убивает. Теперь обеим ничего не остается, кроме как окончательно порвать со своей прошлой жизнью и бежать как можно дальше.
Отец Бена интересуется только ремонтом своей лодки, мать одержима актерами и встречается со случайными мужчинами, похожими на кинозвезд. Сам Бен (Кейден Бойд)живет мечтами о бейсбольной славе. Однажды родители дают приют девочке Кесси (АннаСофия Робб), чьи отец и мать погибли в автокатастрофе. Когда девочка восстановится после аварии, она должна переехать к своей бабушке. Но у Кесси другой план, поэтому она уговаривает Бена отправиться с ней в Балтимор, где живут ее дядя и тетя. Дети отправляются в дорогу через всю страну.
Культовая индийская кинолента о том, как двое бывших однокурсников разыскивают своего друга. Когда-то Ранчо (Аамир Хан) изменил их студенческий быт, вдохновил исполнить свои мечты, научил нетривиально мыслить и относиться к жизни как к увлекательному научному эксперименту. Однако сразу после выпуска он исчез, не оставив адреса, хотя стал лучшим студентом вуза. Герои колесят по стране и пытаются выяснить, что с ним произошло, попадая то на похороны, то на свадьбу.