Три идеальных фильма для осеннего воскресенья

Загадочный дом из прошлого и неожиданные судьбоносные встречи — "Рамблер" собрал для вас фильмы, которые идеально впишутся в осенний выходной.
Вечно загадочный Киану Ривз, казалось бы, сам по себе олицетворяет осень — тихую, спокойную и немного грустную. В картине "Сладкий ноябрь" он появляется с обворожительной Шарлиз Терон. Вся картина пропитана какой-то особой трогательной нежностью, а отношения главных героев не могут не зацепить зрителя.
Засыпанный желтыми листьями Манхэттен становится подмостками для любовной драмы. Опытный циник Уилл Кейн (Ричард Гир), владелец ресторана, не дорожит чувствами, легко расставаясь с очередной подружкой. Но случайно он встречает юную Шарлотту (Вайнона Райдер) и неожиданно для себя теряет голову. Однако волшебство вряд ли продлится до следующей осени, ведь девушка больна.
Доктор Кейт Форестер оставляет cвой необычный дом у озера и переезжает. Новый обитатель дома, архитектор Алекс Уайлер находит в почтовом ящике письмо, которое оставила Кейт. У Героев начинается переписка, но в какой-то момент они понимают, что живут в совершенно разное время.