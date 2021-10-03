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Три идеальных фильма для осеннего воскресенья

Диана Товсепова
1 час назад

Загадочный дом из прошлого и неожиданные судьбоносные встречи — "Рамблер" собрал для вас фильмы, которые идеально впишутся в осенний выходной.

Три идеальных фильма для осеннего воскресенья
Фото: Кадр из фильма "Осень в Нью-Йорке"Кадр из фильма "Осень в Нью-Йорке"

Сладкий ноябрь

Кадр из фильма "Сладкий ноябрь"

Вечно загадочный Киану Ривз, казалось бы, сам по себе олицетворяет осень — тихую, спокойную и немного грустную. В картине "Сладкий ноябрь" он появляется с обворожительной Шарлиз Терон. Вся картина пропитана какой-то особой трогательной нежностью, а отношения главных героев не могут не зацепить зрителя.

Осень в Нью-Йорке

Кадр из фильма "Осень в Нью-Йорке"

Засыпанный желтыми листьями Манхэттен становится подмостками для любовной драмы. Опытный циник Уилл Кейн (Ричард Гир), владелец ресторана, не дорожит чувствами, легко расставаясь с очередной подружкой. Но случайно он встречает юную Шарлотту (Вайнона Райдер) и неожиданно для себя теряет голову. Однако волшебство вряд ли продлится до следующей осени, ведь девушка больна.

Дом у озера

Кадр из фильма "Дом у озера"

Доктор Кейт Форестер оставляет cвой необычный дом у озера и переезжает. Новый обитатель дома, архитектор Алекс Уайлер находит в почтовом ящике письмо, которое оставила Кейт. У Героев начинается переписка, но в какой-то момент они понимают, что живут в совершенно разное время.

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