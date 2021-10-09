5 хороших сериалов, которые испортил первый сезон

«Рамблер» собрал отличные сериалы, первый сезон которых надо просто перетерпеть.
Первый сезон научно-фантастического сериала вышел 28 лет назад, в 1993 году. В ретроспективе первые эпизоды кажутся сырыми и недоделанными, но это не проблема самого сериала. Просто почти за три десятка лет зрители привыкли к мистике, тайнам и загадкам. То, чем пытались напугать в начале 90-х, уже не работает сейчас.
В первом сезоне исполнители главных ролей Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон все еще «притираются» друг к другу. Химия и взаимодействие между персонажами не столь правдоподобные, как в последующих сезонах.
Критики ругали дебютный сезон за плохо поставленные бои, некачественную операторскую работу и диалоги, которые казались сырыми и постановочными. В поздних сезонах сериал о девушке с сверхчеловеческими силами стал убедительней и динамичней.
Зрители отмечают, что ситком похож на хорошее вино — иными словами, с годами становится только лучше. Первый сезон «Парков и зон отдыха» далеко не столь забавный и теплый, как последующие, а герои не многогранны, не вызывают сочувствия и ощущения родства.
Сериал, каким его знают и любят поклонники, состоит из обширных сюжетных арок. Истории длятся несколько эпизодов или даже сезонов. Первый сезон же состоит из отдельных серий, где герои сражаются с одним монстром. Это не плохо само по себе, но не так увлекательно по сравнению с остальными сезонами. Дебютные серии также пытаются быть более серьезными и мистическими, а потому не хватает фирменного остроумия братьев Винчестеров.
Первый сезон «Офиса» сильно полагается на британский оригинал — одноименный ситком, вышедший в 2001 году. При просмотре не покидает ощущение, что актеры и сценаристы скованы рамками первоисточника. Диалоги кажутся натянутыми, а британский юмор не работает на американскую аудиторию. Кроме того, персонажи более плоские и однозначные: начальник Майкл — просто самодур, а не очаровательный и наивный герой, которому не хватает внимания от коллег.