5 хороших сериалов, которые испортил первый сезон

«Рамблер» собрал отличные сериалы, первый сезон которых надо просто перетерпеть.

Фото: Кадр из сериала "Секретные материалы" Кадр из сериала "Секретные материалы"

«Секретные материалы»

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Первый сезон научно-фантастического сериала вышел 28 лет назад, в 1993 году. В ретроспективе первые эпизоды кажутся сырыми и недоделанными, но это не проблема самого сериала. Просто почти за три десятка лет зрители привыкли к мистике, тайнам и загадкам. То, чем пытались напугать в начале 90-х, уже не работает сейчас.

В первом сезоне исполнители главных ролей Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон все еще «притираются» друг к другу. Химия и взаимодействие между персонажами не столь правдоподобные, как в последующих сезонах.

«Баффи — истребительница вампиров»

Кадр из сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Критики ругали дебютный сезон за плохо поставленные бои, некачественную операторскую работу и диалоги, которые казались сырыми и постановочными. В поздних сезонах сериал о девушке с сверхчеловеческими силами стал убедительней и динамичней.

«Парки и зоны отдыха»

Кадр из сериала «Парки и зоны отдыха»

Зрители отмечают, что ситком похож на хорошее вино — иными словами, с годами становится только лучше. Первый сезон «Парков и зон отдыха» далеко не столь забавный и теплый, как последующие, а герои не многогранны, не вызывают сочувствия и ощущения родства.

«Сверхъестественное»

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Сериал, каким его знают и любят поклонники, состоит из обширных сюжетных арок. Истории длятся несколько эпизодов или даже сезонов. Первый сезон же состоит из отдельных серий, где герои сражаются с одним монстром. Это не плохо само по себе, но не так увлекательно по сравнению с остальными сезонами. Дебютные серии также пытаются быть более серьезными и мистическими, а потому не хватает фирменного остроумия братьев Винчестеров.

«Офис»

Кадр из сериала «Офис»