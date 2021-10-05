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Okko покажет коллекцию фильмов к Дню учителя

SberPress
3 часа назад

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, покажет коллекцию фильмов, посвященную Дню учителя. Подборка фильмов «Про учебу» открывает доступ к культовым классическим и современным фильмам отечественного и зарубежного производства, рассказывающим про взаимоотношения учителей, школьников и их родителей.

Для коллекции редакция сервиса выбрала 48 кинокартин, которые подходят для совместного просмотра взрослых и детей. Классика отечественного кинематографа представлена такими фильмами как «Весна на Заречной улице», «Большая перемена», «Педагогическая поэма» и «4:0 в пользу Танечки». Также зрители смогут увидеть автобиографическую картину «Четыреста ударов» - великий дебют режиссера Франсуа Трюффо, навсегда изменивший мир кинематографа, и другие зарубежные фильмы. Поклонники современного кино оценят кинокартины «Одержимость», «Чудо», «Воспитательница», комедии «Вечерняя школа» и «Душа компании» и другие. Дружба и отношения, принятие окружающих и поиски своего места в жизни, роль родителей и учителей в жизни ребенка – эти и многие другие вопросы нашли отражение в предложенной коллекции.

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