Okko покажет коллекцию фильмов к Дню учителя

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, покажет коллекцию фильмов, посвященную Дню учителя. Подборка фильмов «Про учебу» открывает доступ к культовым классическим и современным фильмам отечественного и зарубежного производства, рассказывающим про взаимоотношения учителей, школьников и их родителей.