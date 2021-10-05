«Галиматья»: что пишут в соцсетях про «Веном 2»

Фильм "Веном 2" возглавил российский кинопрокат, обогнав "Дюну" Дени Вильнева. За период с 30 сентября по 3 октября картина собрала более миллиарда рублей. Что думают о второй части пользователи соцсетей — в материале "Рамблера".
Многих "Веном 2" разочаровал. Вот что написали российские зрители о продолжении фильма в Twitter:
"Честно говоря, я ожидал намного большего в плане сюжета, все слишком быстро. Вуди Харрельсон неплохо показал себя в роли Карнажа, но всего было очень мало, как и самого Венома. Фильм значительно слабее своего предшественника";
"Харди и Харрельсон не тянут, увы. Сиджиайные сопли смотрятся уверенней и круче людей, а Веном харизмой уделывает всех, кто есть в фильме вообще";
""Веном 2" - удивительное шоу, галиматья, сборник шуток плохих стендаперов, галерея смешных гримас Тома Харди, повод насладиться Вуди Харрельсоном, надежда посмотреть ВАЖНУЮ сцену после титров, но точно не кино";
"Абсолютно пустой и вторичный. Не спасает даже великолепный Вуди Харрельсон, которому нечего играть".
Особенно россиян расстроили несмешные шутки:
"За полтора часа тотального кринжфеста с юмором на уровне российских комедий и сценарием из г***а и палок я понял, что ненавижу ВСЕХ персонажей этого фильма".
По мнению пользователей соцсети, фильм спасла только сцена после титров:
"Я бы заплатил за сцену после титров, а фильм можно пропустить"; "Единственное, ради чего стоило смотреть"; "Мой визг от сцены после титров слышала вся округа".