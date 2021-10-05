«Галиматья»: что пишут в соцсетях про «Веном 2»

"Честно говоря, я ожидал намного большего в плане сюжета, все слишком быстро. Вуди Харрельсон неплохо показал себя в роли Карнажа, но всего было очень мало, как и самого Венома. Фильм значительно слабее своего предшественника";



"Харди и Харрельсон не тянут, увы. Сиджиайные сопли смотрятся уверенней и круче людей, а Веном харизмой уделывает всех, кто есть в фильме вообще";



""Веном 2" - удивительное шоу, галиматья, сборник шуток плохих стендаперов, галерея смешных гримас Тома Харди, повод насладиться Вуди Харрельсоном, надежда посмотреть ВАЖНУЮ сцену после титров, но точно не кино";



"Абсолютно пустой и вторичный. Не спасает даже великолепный Вуди Харрельсон, которому нечего играть".