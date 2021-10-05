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Орка из "Властелина колец" списали с Харви Вайнштейна

Диана Товсепова
1 час назад

Образ одного из орков в культовой саге "Властелин колец" был основан на облике Харви Вайнштейна, голливудского продюсера, скандально известного обвинениями в домогательствах к актрисам. Об этом рассказал актер Элайджа Вуд, сыгравший в фэнтази-трилогии Фродо Бэггинса. Об этом Вуд вспомнил в ходе подкаста Armchair expert.

Орка из "Властелина колец" списали с Харви Вайнштейна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Одна из масок орка — и я это хорошо помню — была разработана похожей на Харви Вайнштейна, чтобы таким образом сказать "да пошел ты"», — рассказал Вуд.

Актер пояснил, что сейчас открыто может об этом говорить, потому как Вайнштейн находится в тюрьме.

«Да пошел он», — добавил Элайджа.

При этом изначально правами на экранизацию произведений Джона Толкина владела компания Вайнштейна Miramax, но режиссер Питер Джексон тогда не смог договориться о бюджете и количестве картин в киносаге со студиец.

Тогда Miramax предложила режиссеру реализовать проект из трех серий в другими студиями, выделив Джексону один уикенд на заключение сделки. в студии надеялись, что режиссер не сможет за это время оформить соглашение, но ему это удалось. Контракт достался компании New Line Cinema.

В итоге студия заработала миллиарды долларов на прокате "Властелина колец", а Вайнштейна в команде не взлюбили.

Фильмы,Элайджа Вуд,Харви Вайнштейн,Питер Джексон,
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