7 фильмов, которые запомнятся надолго

Пластический хирург ставит эксперименты на своей пленнице, прима-балерина медленно сходит с ума, в тюрьме для смертников появляется заключенный с божественным даром: «Рамблер» собрал фильмы, о которых вы будете думать еще несколько дней после просмотра.

«Криминальное чтиво» (1994)

Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино. Двое бандитов ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса. В фильме задействован по-настоящему звездный актерский состав: Джон Траволта, Самюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман и другие.

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

«Зеленая миля» (1999)

Мистическая драма с Томом Хэнксом в роли Пола Эджкомба – начальника блока смертников в тюрьме, каждый из узников которого однажды проходит «зеленю милю» по пути к месту казни. Он видел много заключенных, но гигант Джон Коффи, обвиненный в страшном преступлении, стал одним из самых необычных обитателей страшного места. Фильм был снят по мотивам одноименного романа Стивена Кинга и имеет четыре номинации на «Оскар».

Кадр из фильма "Зеленая миля"

«Искупление» (2007)

Экранизация роман Иэна Макьюэна с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. События драмы разворачиваются на фоне Второй мировой войны в 1935-м и рассказывают о 13-летней писательнице, которая бесповоротно меняет ход нескольких жизней, когда обвиняет любовника старшей сестры в преступлении, которого он не совершал.

Кадр из фильма "Искупление"

«Господин Никто» (2009)

Фантастическая мелодрама о Немо Никто (его сыграл Джаред Лето) – немощном старике, который просыпается в будущем и оказывается последним смертным в мире, населенном бессмертными и наблюдающими за телешоу с ним в главной роли.

Кадр из фильма "Господин Никто"

«Черный лебедь» (2010)

Психологически триллер Даррена Арофонски о приме балетного театра, которая медленно сходит с ума после неожиданного появления опасной конкурентки перед ответственным выступлением. В главных ролях: Натали Портман (за эту картину она получила «Оскар») и Мила Кунис.

Кадр из фильма "Черный лебедь"

«Один день» (2011)

Мелодрама о чувствах, пронесенных сквозь время, с Энн Хэтэуэй в главной роли. Это история об Эмме и Декстере, которые встретились 15 июля на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А после они решили остаться друзьями. С тех пор они будут встречаться каждый год в один и тот же день. Но сколько лет должно пройти, чтобы они поняли, что между ними уже давно что-то большее, чем дружба. Картина снята по мотивам одноименного романа Дэвида Николлса.

Кадр из фильма "Один день"

«Кожа, в которой я живу» (2011)

Триллер Педро Альмодовара об одержимом гении пластической хирургии Роберте Ледгарде, который ставит опыты на своей пленнице. Однажды в доме специалиста внезапно появляется сын его служанки, который, узнав о таинственной узнице, врывается к ней Главную роль в картине сыграл Антонио Бандерас.